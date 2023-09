Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: il suo stile influenzerà le future auto del Biscione

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale presentata lo scorso 30 agosto ha stupito il mondo per il suo design e le sue caratteristiche. Del resto si tratta di una vettura di altissimo livello che sarà prodotta in appena 33 esemplari che sono già stati tutti venduti. Nemmeno un prezzo di oltre 1 milione di euro ha fermato i collezionisti di auto che si sono accaparrati una supercar che in futuro sicuramente varrà molto ma molto di più. Questa vettura inoltre dovrebbe dare origine ad un nuovo filone di auto costose e in edizione limitata a cui Alfa Romeo potrebbe dare origine con l’aggiunta di nuovi modelli in arrivo nei prossimi anni.

I futuri modelli del Biscione saranno influenzati nel design da Alfa Romeo 33 Stradale

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale tuttavia è importante anche per altri motivi. Infatti parlando con la stampa italiana, il numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che questa auto mostra alcuni elementi di design che anticipano in un certo qual modo quelle che saranno le linee estetiche delle future Alfa Romeo che arriveranno da qui al 2027.

Ricordiamo infatti che nei prossimi anni lo storico marchio milanese arricchirò la sua gamma con numerosi nuovi modelli con l’obiettivo di aumentare sensibilmente le sue quote di mercato e diventare un brand premium veramente globale capace di fare bene in mercati importanti e difficili come quello americano e quello cinese.

Dunque la nuova Alfa Romeo 33 Stradale influenzerà inevitabilmente tutta una serie di veicoli. Nel 2024 infatti Alfa Romeo svelerà un SUV compatto che sarà la nuova entry level, nel 2025 e nel 2026 arriveranno le nuove generazioni di Giulia e Stelvio mentre nel 2027 toccherà ad una nuova ammiraglia che però non sarà un SUV vero e proprio. Tutte queste auto dunque presenteranno elementi di design visti nella recente supercar del Biscione.

Discorso diverso invece per le auto che arriveranno dopo il 2027. Imparato ha infatti annunciato l’arrivo nel 2028 di una coupè che forse si chiamerà nuova Alfa Romeo GTV che inaugurerà un nuovo linguaggio di design diverso da quello dei precedenti modelli.