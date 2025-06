Fiat lancia un nuovo spot per presentare la nuova Pulse Hybrid

La nuova Fiat Pulse ha appena ricevuto la sua prima campagna pubblicitaria in Brasile. Il video, con protagonista Lázaro Ramos, segna l’inizio della nuova fase del modello e trasmette, con leggerezza e buonumore, la proposta di innovazione del marchio in un mondo che cambia. Creata da Leo, la campagna si basa su una situazione comune nella vita contemporanea: il lavoro ibrido, e invita il pubblico a ripensare le proprie “piazze” di routine. Il video combina umorismo, comportamento e tecnologia, utilizzando l’estetica delle videochiamate per evidenziare le differenze del nuovo modello della casa automobilistica.

La campagna presenta la Pulse Hybrid come un’auto al passo coi tempi

La storia segue il protagonista, Lázaro Ramos, alla scoperta delle caratteristiche della Fiat Pulse Hybrid, con motore Turbo 200 Hybrid da 130 CV e un nuovo tetto panoramico, tra le altre innovazioni, pur rimanendo connesso alla sua routine professionale. La campagna propone una riflessione sullo stile di vita ibrido e su come la Pulse si inserisce in questo nuovo ritmo.

“Pulse Hybrid rappresenta un altro passo di Fiat verso una mobilità più tecnologica e in linea con le trasformazioni culturali. Allo stesso tempo, il modello parla di questa nuova era in cui è possibile lavorare ovunque, trovarsi in contesti diversi e coltivare un legame più stretto con la natura. Volevamo comunicare questa novità in modo leggero, intimo e con un tocco di buon umore in questa campagna”, commenta Alessandra Souza, Vicepresidente Marketing & Brand Communications di Stellantis per il Sud America.

Con lo slogan “Fiat Pulse. Il tuo futuro è ibrido. Anche il tuo SUV deve esserlo”, la campagna presenta la Pulse Hybrid come un’auto al passo non solo con l’evoluzione della tecnologia automobilistica, ma anche con i cambiamenti nel nostro modo di lavorare, viaggiare e vivere.

“L’idea di un mondo ibrido va oltre il motore. Riguarda le relazioni, gli impegni e i luoghi in cui lavoriamo e viviamo. Il nostro punto di partenza creativo è stato proprio questo: come comunicare l’innovazione di prodotto con umorismo, comportamento e contesto culturale? Pulse Hybrid è un’auto tecnologica, ma è anche un invito a godersi al meglio il viaggio”, afferma Marco Mattos, Direttore Creativo di Leo.

Lo spot è stato prodotto da Paranoid e ha avuto Jamute come produttore del suono, rafforzando l’attenzione al linguaggio audiovisivo e alla colonna sonora come parte fondamentale della narrazione. La campagna debutta in Brasile con un solido piano media, che include inserzioni su TV in chiaro, pay TV, streaming, piattaforme digitali, OOH e una strategia always-on. Lázaro Ramos è il protagonista della comunicazione, rafforzando il legame emotivo di Fiat con i consumatori e traducendo, con carisma e versatilità, la proposta di un SUV che parla di temi attuali.

Questa uscita celebra un altro capitolo della lunga partnership tra Fiat e Leo, basata su una profonda conoscenza del marchio, del pubblico e dei temi che guidano la cultura contemporanea. Clicca qui per guardare il film completo.