Alfa Revival Cup 2025: con il round di Misano il campionato entra nel vivo

Nel fine settimana alle porte andrà in scena il terzo atto dell’Alfa Revival Cup 2025. Dal 27 al 29 giugno, i motori delle auto del “biscione” torneranno a rombare, sul Misano World Circuit, intitolato al compianto Marco Simoncelli. Qui si disputerà un altro round della fortunata serie, che sa rispolverare emozioni di taglio romantico, oggi purtroppo sempre più rare.

Nell’impianto a due passi dalla costa romagnola gli appassionati avranno l’opportunità di ammirare, sia in forma statica che dinamica, alcuni modelli di rilievo dell’automobilismo da corsa, firmati Alfa Romeo. Vetture cui va il merito di aver scritto pagine felici nella storia sportiva del marchio.

L’ingresso gratuito e la possibilità di girare liberamente nel paddock sono dei plus, cui è impossibile resistere. Durante il fine settimana non ci sarà il rischio di annoiarsi, con tante gare di diverse categorie, come il TCR Europe, il National GT Challenge e Formula Junior, solo per citare le più interessanti.

La terza tappa dell’Alfa Revival Cup si preannuncia imperdibile e ad alto contenuto agonistico, per il livellamento al vertice. Basti dire che i primi tre in classifica sono racchiusi in appena 2.5 punti. Stiamo parlando di Davide Bertinelli del Team Gatti, di Mario Salomone-Giacomo Barri del Team Alfa Delta OKP e di Christian Oldendorff del Team Fernandes Racing.

Ciascuno di loro cercherà di tirare fuori il meglio del proprio repertorio di guida, per tentare di vincere la battaglia, che si annuncia molto serrata. Non si può neppure escludere un arrivo in volata, dopo l’intensa sfida sullo spettacolare circuito romagnolo, composto da celebri curve come quelle della Quercia e del Tramonto e le 2 del Carro.

Foto Canossa

Già nello scorso round di Vallelunga si era registrato un arrivo al fotofinish, con la conquista della vittoria proprio all’ultima curva da parte di Ronnie Kessel, grazie a un sorpasso di forza su Daniele Perfetti. Ora l’Alfa Revival Cup 2025 propone il match di Misano Adriatico. Lo stesso che lo scorso anno regalò il successo a Davide Bertinelli, facendogli guadagnare il numero 1 che spetta al campione della serie.

Nel circuito romagnolo, oltre al folto gruppo rappresentato dalle GTAm con motore da 2 litri nella classe G2 TC 2000, saranno presenti altri gioielli del marchio del “biscione”. Solo per fare qualche nome, citiamo la 2600 Sprint di Carlo Ferrari in classe F TC 2600, la Giulia Super di Marco Milla e Fulvio Ferri in classe H1 TC 1600, la GT Veloce di Andre Kardol in classe H2 TC 2000 e la Giulia Sprint GTA di Giovanni Serio e Franco Mischis in classe I GR.5 1600.

In linea con quanto già visto nei primi due appuntamenti dell’Alfa Revival Cup 2025, pure questo terzo atto della serie sarà trasmesso in live streaming su YouTube. Così gli appassionati potranno seguire, anche in remoto, ogni istante dell’azione in pista, da qualsiasi dispositivo connesso. La copertura del weekend sarà arricchita da esclusivi contenuti fotografici e video per vivere l’atmosfera unica del paddock e godere dei momenti salienti in pista.

Dopo il round di Misano Adriatico, che ne segna il giro di boa, il campionato Alfa Revival Cup 2025 si sposterà ad Imola, nel weekend del 27 luglio. Poi sarà il turno della sfida del Mugello, prevista per inizio settembre, e di quella sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, per il gran finale della serie, nelle fasi conclusive dello stesso mese. Ricordiamo che il campionato di cui vi abbiamo parlato si rivolge alle Alfa Romeo da corsa storiche prodotte dal 1947 al 1981. Solo queste possono scendere in pista.

Fonte | Canossa