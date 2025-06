Fiat Grande Panda: cresce l’attesa per la versione più economica

Entro fine anno Fiat Grande Panda avrò una versione più economica. Si dovrebbe trattare di una variante con motore a benzina, lo stesso della Citroen C3 e con cambio manuale. Nel frattempo cresce in Italia l’attesa per questo modello che avrà un prezzo di partenza di sicuro inferiore ai 18 mila euro potendo essere assai vicino a quello di Fiat Panda.

Entro fine anno la versione più economica di Fiat Grande Panda con motore a benzina e cambio automatico

Con l’introduzione di questa nuova variante economica, la gamma della Fiat Grande Panda mira a espandersi ulteriormente, seguendo il successo ottenuto con la versione precedente. Questo modello si propone come uno dei più richiesti, ampliando le opzioni per i clienti rispetto alle attuali varianti ibrida con motore 1.2 e cambio robotizzato, e completamente elettrica, introducendo una nuova opzione di base.

Ricordiamo che Fiat Grande Panda Hybrid sta per essere consegnata ai clienti in Italia. Entro fine mese dovrebbero iniziare le consegne di massa e finalmente inizieremo a vedere nelle strade il nuovo modello di Fiat a lungo atteso. Ricordiamo infatti che è stato svelato lo scorso mese di luglio con gli ordini che si sono aperti il 28 gennaio sia per la versione elettrica che per quella ibrida.

In futuro è previsto anche l’arrivo di altre versioni di Fiat Grande Panda come la 4X4, quella elettrica low cost e quella a lunga autonomia. Per vederle però bisognerà aspettare ancora un po’. Con queste novità è assai probabile che le vendite già adesso molto positive inizieranno a moltiplicarsi. L’obiettivo della casa torinese è quello di venderne almeno 300 mila unità all’anno in tutto il mondo.