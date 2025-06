Nuova Citroën C3 Aircross: comfort e praticità per il SUV francese

Con la Nuova Citroën C3 Aircross, il marchio del Doppio Chevron unisce il comfort, la praticità e l’ottimizzazione dello spazio che caratterizzano il marchio da oltre 100 anni alla robustezza, alla facilità di accesso e al senso di sicurezza che hanno contribuito alla rapida espansione del segmento SUV. Il tutto con il piacere di guida che contraddistingue Citroën nel mondo automobilistico.

Con interni spaziosi e ben equipaggiati, la Nuova Citroën C3 Aircross garantisce a tutti i passeggeri comfort e praticità

Dal punto di vista estetico, la Nuova Citroën C3 Aircross è una vera ambasciatrice del nuovo linguaggio stilistico del marchio nel mondo dei SUV. Il suo aspetto su strada è imponente e deciso, offrendo un aspetto muscoloso e robusto. Il suo stile verticale e gli angoli acuti, uniti all’altezza e alla combinazione di linee orizzontali su tetto e cofano con dislivelli verticali sul frontale e sul posteriore, la integrano pienamente nella categoria SUV, senza perdere nulla della sua identità Citroën.

In effetti, l’aspetto SUV della Nuova Citroën C3 Aircross permette un perfetto equilibrio nel design di questo modello. Elementi come l’altezza di 1,66 m e la linea dritta del tetto trasmettono a prima vista un’impressione di ampio spazio a bordo, mentre l’altezza da terra di oltre 20 cm ispira protezione e offre un facile accesso al veicolo, consentendo anche la posizione di guida rialzata tanto apprezzata dagli appassionati di SUV.

Dotato delle innovative sospensioni Citroën Advanced Comfort, questo SUV sfrutta l’esclusiva tecnologia di ammortizzatori idraulici progressivi del marchio per offrire la sensazione di viaggiare su un tappeto volante, indipendentemente dal fondo stradale. Due ammortizzatori idraulici su ciascun ammortizzatore, uno per la compressione e uno per la decompressione, lavorano in sinergia con il resto delle sospensioni per attutire gli urti, offrendo un comfort senza pari.

Con un comfort di riferimento, connettività all’avanguardia e tecnologie di assistenza alla guida utili e intuitive, la Nuova Citroën C3 Aircross si distingue per la sua spaziosità e il massimo utilizzo dell’abitacolo. Con una lunghezza di 4,39 metri (23 cm in più rispetto al modello della generazione precedente), una larghezza di 1,79 metri e un’altezza di 1,66 metri, è l’unico SUV del segmento B in grado di offrire un comfort di prima classe fino a sette passeggeri, oltre a un bagagliaio che, grazie alla sua modularità, può essere ampliato fino a una capacità di 1.600 litri.

Inoltre, la sua completa gamma di funzioni di assistenza alla guida aumenta la fiducia e la sicurezza al volante, aiutandoti ad affrontare qualsiasi sfida stradale. La spaziosità e la praticità di C3 Aircross portano il DNA Citroën nel mondo dei SUV, offrendo una vera sensazione di tranquillità e comfort in ogni viaggio.

Costruita sulla nuova piattaforma Smart Car, la Nuova Citroën C3 Aircross offre una gamma multi-energia, con un motore 1.2 Turbo benzina da 100 CV di base, una motorizzazione Ibrida da 145 CV che riduce consumi ed emissioni del 15% e consente di guidare in modalità “zero emissioni” su metà dei tragitti urbani, e una versione 100% elettrica con batteria LFP da 44 kWh e un’autonomia WLTP di 300 km. Una nuova versione elettrica offrirà presto un’autonomia di oltre 400 km. La nuova Citroën C3 Aircross è la compagna ideale per chi cerca un veicolo robusto e versatile, con uno stile che esprime forza e una guida che assicura comfort a ogni chilometro.