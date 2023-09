Nuova Lancia Ypsilon: ecco dove e quando potrebbe essere svelata

Nuova Lancia Ypsilon è sempre più vicina al debutto. La sua presentazione dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2023 e non escludiamo che già tra fine anno e gli inizi del 2024 possano trapelare le prime immagini sulla falsariga di quanto avvenuto quest’anno con Fiat 600 e Fiat Topolino che sono state presentate il 4 luglio ma che già da mesi si erano mostrate in varie foto e video.

Il Salone dell’auto di Ginevra sarà lo scenario giusto per il debutto internazionale della nuova Lancia Ypsilon?

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima di tre novità con cui il gruppo Stellantis intende rilanciare in grande stile il marchio italiano considerato uno dei suoi brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobioes. Le altre due novità le vedremo nel 2026 e nel 2028 e si tratterà delle nuove Lancia Gamma e Lancia Delta. Tornando alla futura Ypsilon, l’auto non ha ancora una data esatta di debutto anche se iniziano a trapelare in proposito le prime indiscrezioni.

Si dice infatti che la vettura di Lancia possa fare il suo debutto internazionale in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2024, evento che si terrà dal 26 febbraio al 3 marzo 2024. Dunque potrebbe essere quello il momento giusto per questo importante debutto di un modello destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica piemontese per almeno altri 10 anni.

La nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà lunga circa 4 m e avrà una linea più moderna e dinamica, con una calandra a forma di V, dei fari a LED sottili e allungati, un cofano corto e bombato, un tetto alto e inclinato e un lunotto rastremato. In questa auto troveremo numerosi elementi di design che hanno debuttato ad aprile con la concept car Lancia Pu+Ra HPE che è stata mostrata in anteprima alla Milano Design Week. Il suo stile sarà dunque molto diverso da quello attuale e sarà fatto per piacere ad un pubblico più vasto con la speranza di aumentare il numero di clienti giovani.

L’interno della nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà caratterizzato da un abitacolo spazioso e raffinato, con materiali e finiture di alta qualità. La vettura offre anche un sistema di infotainment avanzato, con uno schermo touch per il sistema di navigazione e intrattenimento e un cruscotto digitale per il quadro strumenti. Questa auto inoltre segnerà il ritorno di Lancia in Europa in paesi quali Spagna, Germania, Olanda, Francia, Belgio e Portogallo.