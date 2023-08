Nuova Fiat Multipla: sarà spaziosa, elettrica e low cost

Nuova Fiat Multipla dovrebbe essere il nome della seconda auto di una nuova famiglia di veicoli di Fiat che nascerà con la presentazione della nuova Fiat Panda che come sappiamo avverrà verso la metà del prossimo anno. Si tratterà di auto dal design abbastanza diverso da quello di 500, 500X, 600 e Topolino. Si parla di uno stile preso in prestito dalla concept Fiat Centoventi e che le due auto in parte condivideranno con le future Citroen C3 e C3 Aircross.

Prezzo davvero interessante per la Nuova Fiat Multipla che come la versione originale si caratterizzerà per l’ampio spazio interno

Nuova Fiat Multipla nascerà su piattaforma STLA Medium di Stellantis e sarà prodotta a Kenitra in Marocco nello stesso stabilimento in cui verrà prodotta la nuova Fiat Topolino e dove già oggi vengono realizzate anche Citroen AMI e Opel Rocks-e. Questa auto sarà probabilmente la futura top di gamma di Fiat anche se per la verità da qualche tempo circolano in rete indiscrezioni relative al possibile arrivo di un secondo modello nel segmento C da parte della casa italiana ma facente parte della gamma 500 e che alcuni hanno soprannominato Fiat 500 XL.

Nuova Fiat Multipla avrà di certo una versione elettrica ma è anche molto probabile una versione ibrida. In entrambi i casi si tratterà di modelli low cost, al pari di quanto avvevvà con la nuova Fiat Panda di cui questa auto rappresenterà una sorta di fratello maggiore. Gli elementi di design in comune tra questi due modelli saranno parecchi. Con questa coppia di auto dunque Fiat spera di attrarre a se un nuovo tipo di cliente facendo concorrenza a Dacia.

La nuova Multipla al pari della versione originale si caratterizzerà inoltre per un ampio spazio interno che a quanto pare sarà tra i maggiori della sua categoria, Vedremo dunque a proposito di questa auto quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi.