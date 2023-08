Citroen e-C3: con lei inizia l’era delle auto elettriche low cost per Stellantis

Citroen e-C3 sarà presentata ad ottobre e rappresenterà l’inizio di una nuova era non solo per Citroen ma anche per la stessa Stellantis. Questa auto infatti rappresenterà la prima vettura elettrica low cost del gruppo automobilistico in Europa con un prezzo nettamente al di sotto dei 25 mila euro al netto di incentivi. La vettura inoltre avrà una gemella italiana. Ci riferiamo alla nuova Fiat Panda da cui si differenzierà solo per un diverso stile della carrozzeria. Entrambe queste auto secondo le ultime indiscrezioni, tutte ancora da confermare ufficialmente, potrebbero essere prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Trnava in Slovacchia.

Un nuovo video render pubblicato sul canale YouTube Mhaboub1 mostra come potrebbe essere la nuova Citroen e-C3

Citroen e-C3 sarà realizzata su piattaforma Smart car di Stellantis e avrà un’autonomia di oltre 300 km con un prezzo molto conveniente. Dunque questa auto potrebbe rappresentare una sorta di spartiacque nel futuro della casa automobilistica francese che anche nel prossimo decennio vuole continuare ad essere protagonista del mercato auto in Europa e anzi vuole anche aumentare le sue quote di mercato rispetto alla situazione attuale.

A proposito della futura Citroen e-C3, oggi vi segnaliamo un nuovo video render pubblicato sul canale YouTube Mhaboub1 in cui viene immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo veicolo una volta che verrà finalmente svelato. Si nota la somiglianza con le ultime novità di Citroen e anche con la concept car Oli che la casa francese ha visto lo scorso anno.

Questa forma squadrata dovrebbe caratterizzare anche la nuova Fiat Panda rendendo le due auto perfette “sorelle”. Man mano che ci avvicineremo al suo debutto emergeranno di sicuro nuove informazioni su questo veicolo destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori in quanto come dicevamo poc’anzi rappresenterà per davvero l’inizio di una nuova era per il marchio transalpino di Stellantis e più in generale per l’intero gruppo.