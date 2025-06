Fiat Fastback, Strada e Pulse: oltre 30 mila unità richiamate per un guasto

Stellantis ha recentemente emesso un annuncio di richiamo per alcuni dei suoi modelli in Brasile, tra cui Fiat Fastback, Pulse e Strada. Complessivamente, sono interessate 36.097 unità, fabbricate nel periodo compreso tra giugno 2024 e maggio 2025. La ragione di questo richiamo è la possibile presenza di un difetto nel collettore di aspirazione, che potrebbe causarne l’ostruzione.

Stellantis ha richiamato oltre 30 mila unità di Fiat Fastback, Pulse e Strada in Brasile

Secondo il comunicato ufficiale, questo problema può causare l’evaporazione dei fumi di scarico, generando situazioni di rischio ambientale. In casi estremi, le auto potrebbero non essere conformi alle normative sulle emissioni in vigore in Brasile. La campagna inizierà il 30 giugno, quando le concessionarie Fiat saranno autorizzate a effettuare le riparazioni. Il servizio è gratuito e include il controllo e, se necessario, la sostituzione del corpo del collettore di aspirazione. Il tempo stimato per la riparazione è di quattro ore, previa prenotazione.

Nel caso della Fiat Strada, sono state richiamate 7.165 unità, con numeri di telaio (non sequenziali) da SYF87953 a T9903683. La Fiat Pulse è presente con 8.650 veicoli, con numeri di telaio compresi tra SYS53526 e TYS98304. Il volume maggiore è per la Fastback, con 20.282 unità, i cui numeri di telaio vanno da SYB81871 a SYP44124.

In maniera piuttosto insolita, Stellantis ha autorizzato le officine dei concessionari ad avviare le riparazioni dei veicoli interessati anche prima della data ufficiale del richiamo, qualora uno di questi modelli entri in officina per altri interventi. Questo approccio preventivo mira a ridurre i disagi per i clienti e velocizzare la messa in sicurezza dei veicoli.

Un altro aspetto rilevante della procedura riguarda le unità non ancora consegnate ai clienti, siano esse nuove o usate e ancora presenti nei magazzini dei concessionari: tutte devono essere sottoposte all’intervento di riparazione prima della consegna definitiva. I proprietari dei veicoli coinvolti possono prenotare il servizio presso qualsiasi concessionario Fiat autorizzato o, in alternativa, ottenere maggiori informazioni contattando l’assistenza clienti tramite telefono.