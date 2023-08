Nuova Lancia Gamma: Audi e BMW si devono preoccupare?

Nuova Lancia Gamma sarà una delle tre auto che nei prossimi anni faranno parte della gamma della casa automobilistica italiana che il gruppo Stellantis considera uno dei suoi brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Per la precisione sarà il secondo dei tre modelli attesi. Il suo arrivo infatti è previsto nel 2026 due anni dopo la nuova Lancia Ypsilon che invece debutterà agli inizi del 2024 e ben due anni prima della nuova Lancia Delta che invece dovrebbe fare il suo debutto agli inizi del 2028.

Nuova Lancia Gamma rappresenterà il meglio di quello che il brand avrà da offrire

Nuova Lancia Gamma rappresenterà la futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese. La vettura sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Medium di Stellantis. Molto probabilmente la sua casa sarà lo stabilimento Stellantis di Melfi dove l’auto potrebbe essere costruita insieme ad altri quattro modelli tra cui le nuove Jeep Compass e Opel Manta. Questa vettura essendo la futura ammiraglia di Lancia sarà una sorta di non plus ultra del design, della tecnologia, del lusso, dello stile italiano e dell’eleganza che caratterizzerà le future auto di Lancia.

Lancia punta a costruirsi una propria nicchia nel segmento premium del mercato auto europeo. Dunque la nuova Lancia Gamma si potrà considerare una concorrente diretta di case automobilistiche quali Audi, BMW e Mercedes. La vettura sarà lunga circa 4,7 m e non avrà il tipico stile di una berlina ma molto probabilmente su tratterà di un mix tra una berlina e un crossover. Parlando di questo modello il CEO di Lancia Luca Napolitano ha dichiarato che molto probabilmente stupirà molto per il suo design non assomigliando a nessuna altra auto presente in commercio.

Non a caso la nuova Lancia Gamma è una vettura che al momento è oggetto di variopinte ipotesi sul web dove i creatori digitali provano ad immaginarla. C’è chi la immagina come un SUC, chi come una ammiraglia classica e chi invece come un veicolo simile alla Renault Arkana e alla Peugeot 408. La verità è che questa vettura potrebbe avere uno stile totalmente diverso da qualsiasi altra auto oggi presente sul mercato facendo anche riferimento ad alcuni elementi stilisti di Lancia del passato e dunque potendo stupire molto.