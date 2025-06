Nuova Alfa Romeo Giulia: sarà svelata insieme alla nuova Stelvio nel 2027?

Nuova Alfa Romeo Giulia è la seconda novità prevista dopo la nuova Alfa Romeo Stelvio per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica milanese. Originariamente la vettura avrebbe dovuto debuttare nella primavera del 2026 come aveva dichiarato in diverse occasioni l’ex numero uno del biscione Jean Philippe Imparato. Quindi la sua presentazione sarebbe dovuta avvenire circa un anno dopo la nuova Stelvio che inizialmente doveva essere presentata tra la primavera e l’estate del 2025. Le cose poi come sappiamo sono cambiate in quanto Alfa Romeo ha deciso di reintrodurre i motori termici nelle nuove Stelvio e Giulia e questo sta causando ritardi per entrambi i modelli.

Avanza l’ipotesi di una presentazione della nuova Alfa Romeo Giulia insieme a Stelvio o comunque in momenti vicini

Il nuovo CEO di Alfa Romeo Santo Ficili ha confermato i ritardi per i due modelli ma senza fornire dati. I soliti bene informati hanno indicato però che la nuova Stelvio possa debuttare addirittura oltre 2 anni dopo nell’autunno del 2027. Non sappiamo ovviamente se le cose stanno realmente così ma se così fosse allora è assai probabile che anche la nuova Alfa Romeo Giulia possa debuttare nello stesso periodo se non addirittura insieme.

Esiste anche un’altra ipotesi e cioè che prima vengano svelate le versioni elettriche e poi in un secondo momento le ibride. Questa soluzione però non piace molto ai dirigenti del biscione che preferirebbero presentare l’intera gamma al completo evitando che le vendite iniziali della versione elettrica siano troppo basse facendo gridare al flop. In questo secondo caso non escludiamo che il debutto di tali versioni possa essere anticipato al 2026.

Ovviamente in Alfa Romeo faranno di tutto per velocizzare i tempi e minimizzare i ritardi relativi alla presentazione della nuova Alfa Romeo Stelvio e della nuova Alfa Romeo Giulia. Ad ogni modo mentre per Stelvio ancora qualche speranza di vederla nel 2026 esiste, per quest’ultima sembra davvero improbabile che il debutto possa avvenire prima del 2027.