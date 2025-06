Fiat Fastback 2026 manterrà la versione più potente

Negli ultimi mesi è diventato sempre più comune in Brasile imbattersi nella nuova Fiat Fastback 2026, segno che il debutto ufficiale potrebbe essere imminente. L’ultima immagine diffusa dal profilo Instagram @fiatfastback ritrae il SUV coupé già all’interno di una concessionaria, suggerendo che il modello restyling sia pronto per l’ingresso sul mercato.

Fiat Fastback 2026 manterrà in gamma la versione con motore Turbo 270

Oltre alla presenza fisica, la foto offre anche qualche indizio sulle varianti disponibili. In precedenti avvistamenti, infatti, la Fiat Fastback 2026 è apparsa in configurazioni dotate del motore Stellantis 1.0 T200, capace di erogare fino a 130 CV, probabilmente abbinato a un sistema mild hybrid a 12V. La combinazione tra linee sportive da coupé e aggiornamenti tecnici colloca la Fastback 2026 tra i modelli più attesi della prossima gamma Fiat destinata ai mercati emergenti, in particolare in Sud America.

Si era già ipotizzato che la versione sportiva Abarth sarebbe rimasta nella gamma, ma le foto più recenti mostrano un’altra opzione. Nell’attuale gamma 2025, la versione Limited Edition mantiene il motore 1.3 T270 dell’Abarth, ma senza le modifiche della configurazione sportiva e con un look più discreto. L’emblema “Turbo 270” è visibile nelle immagini del posteriore della Fastback. Come si è visto sulla Pulse Abarth 2026 , l’opzione più piccante dovrebbe presentare la scritta Abarth sulla griglia e sul portellone posteriore, cosa che non accade in quest’ultima foto spia.

Immagini precedenti mostravano che la Fastback Impetus del 2026, l’opzione più costosa con motore T200, avrebbe dovuto avere un tettuccio apribile, almeno come optional. Nelle immagini pubblicate qui, non è possibile confermare con certezza la presenza di questo elemento. È però possibile notare la nuova griglia anteriore più verticale e gli elementi in plastica che imitano l’alluminio sui paraurti. Proprio come era disponibile solo nella versione Abarth, l’auto in questa foto spia presenta modanature laterali verniciate nella stessa tinta della carrozzeria.

Resta da chiarire il tema del motore. Dal 2025, le nuove regole sulle emissioni (Proconve L8) impongono un limite medio per gamma e non per singolo modello. Di conseguenza, modelli come Jeep Renegade e Compass con motore T270 hanno visto la potenza scendere da 185 a 176 CV. La Pulse Abarth 2026, invece, ha mantenuto i 185 CV, ma la conferma per la Fastback 2026 arriverà solo al lancio. In termini di dotazioni, il SUV coupé dovrebbe aggiungere l’avviso angolo cieco al pacchetto ADAS già presente.