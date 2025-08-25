in Jeep

Jeep Wagoneer S elettrica, vendite in calo e sconti record: cosa è andato storto?

Diversi concessionari statunitensi stanno offrendo sconti molto consistenti per smuovere l’inventario della Wagoneer S. Mossa disperata?

di

Jeep Wagoneer S

Stellantis punta molto sulla nuova piattaforma STLA Large, progettata per supportare un’ampia gamma di veicoli tra tutti i suoi marchi. Non stanno mancando le polemiche a proposito dell’uso di questa piattaforma (ma non solo questa) per veicoli che in tanti definiscono un continuo “copia-incolla” con auto francesi di altri grandi brand come Peugeot e Citroen. Mentre i lanci delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono stati posticipati, Jeep ha già debuttato con la sua variante elettrica, la Wagoneer S 100% elettrica. Non è andata esattamente bene, per dirla con un eufemismo.

Jeep Wagoneer S

Nonostante le aspettative, la Wagoneer S si è rivelata un vero e proprio enigma per il mercato statunitense. La scelta del nome, identico al modello a benzina già esistente, ha generato confusione tra i clienti e, di conseguenza, le vendite faticano a decollare.

Secondo il magazine americano Electrek, diversi concessionari statunitensi stanno offrendo sconti molto consistenti per smuovere l’inventario della Wagoneer S. In Minnesota, per esempio, l’allestimento da 67.790 dollari è proposto a soli 39.750 dollari, con un ribasso di circa 28.000 dollari. In Georgia e Illinois gli sconti oscillano attorno ai 24.000 dollari.

Questo fenomeno riflette una certa resistenza dei dealer locali verso i veicoli elettrici, abituati a logiche di vendita più tradizionali e ai modelli a benzina ad alta redditività. Forse, però, non è tutta colpa di chi vende, ma di chi progetta un modello come la Wgoneer S che, forse, non era davvero richiesto dal mercato americano ancora molto legato ai motori tradizionali, specie in fatto di veicoli di medie e grandi dimensioni.

Jeep Wagoneer S

Un rappresentante della rete CDG, concessionaria Stellantis, ha commentato: “Stellantis ha investito molto sulle versioni elettriche di marchi americani iconici come Jeep e Dodge, ma i consumatori non sembrano ancora convinti. Ora ci ritroviamo con veicoli elettrici costosi, che richiedono sconti ingenti per essere venduti, riducendo margini già contenuti, mentre i competitor continuano a puntare su modelli a benzina più redditizi”.

Secondo il manager, il problema non risiede dunque nella rete di vendita, ma nel prodotto stesso. Tuttavia, il mercato delle elettriche negli States continua a crescere per tutti i costruttori, lasciando aperta la domanda: la Wagoneer S riuscirà a conquistare i clienti nel lungo termine, oppure rimarrà un simbolo di ambizione elettrica ancora in cerca di approvazione? Intanto gli sconti fanno pensare ai tentativi disperati di liberare inventario.

LinkedInTelegramWhatsApp

Lascia un commento

Jeep Wagoneer S