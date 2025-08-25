Ram ha confermato ufficialmente che Kaulig Racing è il team scelto per il suo ritorno in Nascar

Ram ha confermato ufficialmente oggi che Kaulig Racing diventerà il team ufficiale di punta per l’attesissimo ritorno del produttore di camion in NASCAR, a partire dalla NASCAR Craftsman Truck Series nel 2026.

Kaulig Racing nominato team di punta per il ritorno di Ram in NASCAR

Kaulig Racing, fondata dieci anni fa dall’imprenditore, leader della comunità e filantropo dell’Ohio Matt Kaulig, è pronta a schierare fino a cinque camion Ram 1500 nella serie Craftsman Truck della NASCAR a partire dalla gara di apertura della stagione del 13 febbraio 2026 al Daytona International Speedway. La gara segnerà la prima volta che un team supportato dalla fabbrica porterà il marchio Ram in una gara NASCAR dal 2012.

“Questa partnership rappresenta molto più di un nuovo capitolo nella storia di Kaulig Racing, è un’unione di valori condivisi”, ha dichiarato Matt Kaulig, proprietario di Kaulig Racing. “Negli ultimi dieci anni, il nostro team ha costruito una tradizione radicata in performance, integrità e impegno verso la comunità. Unire le forze come team di punta per il ritorno di Ram in NASCAR è un onore e una responsabilità. Insieme, siamo pronti a stabilire un nuovo standard nel giorno della gara e nell’impatto che creiamo fuori dalla pista”.

Il ritorno di Ram alle corse è stato ufficialmente annunciato durante un evento NASCAR dal vivo al Michigan International Speedway l’8 giugno. L’annuncio ha visto un Ram 5500 trainare un rimorchio personalizzato progettato per le ciambelle affumicate, per gentile concessione del concept truck NASCAR di Ram.

“Avevamo bisogno di un partner che fosse veramente in linea con il marchio Ram e abbracciasse il nostro approccio non convenzionale alla NASCAR”, ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO di Ram. “Con Kaulig Racing, abbiamo trovato la sinergia perfetta per portare avanti la nostra cultura ‘Last Tenth'”. L’annuncio segna un momento monumentale nella storia del team in rapida crescita.

“Siamo orgogliosi di ciò che gli uomini e le donne di Kaulig Racing hanno realizzato nell’ultimo decennio”, ha dichiarato il presidente di Kaulig Racing, Chris Rice. “Un ringraziamento speciale a Ty Norris per la sua dedizione a Kaulig Racing e per averci aiutato a raggiungere il livello successivo”. Kaulig Racing attualmente schiera due team charter nella NASCAR Cup Series e tre team nella NASCAR Xfinity Series, ottenendo 29 vittorie nelle ultime sette stagioni nelle due serie.

Mentre Kaulig Racing continua a costruire i suoi team nella Craftsman Truck Series per la stagione 2026, la formazione dei piloti per la sua stagione inaugurale nella NASCAR Craftsman Truck Series sarà annunciata in seguito. Kaulig Racing farà il suo debutto nella NASCAR Craftsman Truck Series con Ram sotto i riflettori al Daytona International Speedway venerdì 13 febbraio 2026, in diretta su Fox Sports 1, Motor Racing Network (MRN) e SIRIUS XM NASCAR Channel 90.