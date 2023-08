Nuova Lancia Delta: Italia, Germania o Francia, quale sarà la sua casa?

Nuova Lancia Delta sarà la futura generazione dell’iconico modello. La Delta è una vettura di fascia media prodotta dalla casa automobilistica italiana Lancia in tre serie: la prima dal 1979 al 1993, la seconda dal 1993 al 1999 e la terza dal 2008 al 2014. La Delta è stata una delle auto più apprezzate e vendute della Lancia, grazie al suo stile moderno, alla sua tecnologia avanzata e alla sua gamma di motori efficienti. La Delta ha anche avuto una grande carriera sportiva, vincendo sei titoli mondiali rally consecutivi tra il 1987 e il 1992 con le sue versioni Integrale e S4. La Delta è stata anche la prima e finora unica vettura Lancia ad essere eletta Auto dell’anno, nel 1980.

Nuova Lancia Delta: Germania, Francia o Italia, quale stabilimento di Stellantis ospiterà la sua produzione a partire dal 2028?

Tutto questo fa capire come mai ci sia grande attesa a proposito del lancio della nuova Lancia Delta. Il suo debutto è previsto nel corso del 2028. L’auto sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Medium. La sua lunghezza sarà dunque di circa 4,4 m con autonomia che dovrebbe arrivare a circa 700 km nella versione top di gamma. A proposito di questa auto sappiamo che avrà un design che sarà realizzato sullo stesso stile della versione originale. Non ci sarà dunque una rivoluzione ma una sorta di evoluzione delle linee squadrate e muscolari che contraddistinguevano l’originale.

Una delle domande che molti si fanno è quale potrebbe essere la casa della nuova Lancia Delta. Al momento non si conosce l’ubicazione esatta della produzione di questa auto. Il fatto che però sappiamo che questo modello nascerà su piattaforma STLA Medium restringe il campo. Questa piattaforma sarà utilizzata solo in alcuni stabilimenti del gruppo Stellantis: Melfi in Italia, Sochaux in Francia, Eisenhach in Germania. STLA Medium sarà adottata anche da altre fabbriche di Stellantis nel mondo ma dato che la vettura sarà venduta solo in Europa, supponiamo sarà uno di questi tre stabilimenti la futura casa della nuova Lancia Delta.

Ovviamente la speranza è che si possa trattare dello stabilimento Stellantis di Melfi dove dovrebbe essere prodotta anche la nuova Lancia Gamma, futura ammiraglia del marchio che arriverà nel 2026. Al momento la Delta non è tra i cinque modelli annunciati da Stellantis per Melfi. Gli altri 4 saranno auto di case straniere. Si parla in particolare della nuova Opel Manta, della nuova Jeep Compass e di due auto di DS Automobiles. Essendo però un modello previsto dal 2028 non possiamo escludere che la produzione di Delta venga aggiunta in un secondo momento. Comunque Germania e Francia rimangono piste calde con i soliti bene informati che parlano in particolare di Eisenach. Staremo a vedere che notizie arriveranno in proposito da Lancia.