Citroen e-C3: prima immagine ufficiale

Approfittando della pubblicazione del suo ultimo bilancio, il gruppo Stellantis ha mostrato in anteprima la nuova Citroen e-C3. La quarta generazione della celebre vettura della casa automobilistica francese prenderà come punto di partenza la recente Citroen C3 destinata ai mercati indiano e latinoamericano, anche se riceverà numerose modifiche per adattarsi alle esigenze del pubblico europeo. Nel teaser che vi mostriamo in questo nostro articolo è possibile vedere che questa auto adotterà alcuni dei tratti visti nel prototipo Oli dello scorso anno. Nello specifico, erediterà i suoi gruppi ottici a forma di C. Inoltre, esporrà anche il nuovo logo aziendale del marchio, ispirato all’originale del 1919, in disuso dagli anni ’50 del secolo scorso.

Prima immagine della Citroen e-C3 europea che debutterà nei prossimi mesi

Thierry Koskas, amministratore delegato di Citroën, ha definito in una recente intervista la nuova Citroen e-C3 come una piccola berlina con elementi estetici da SUV, ma senza essere un vero e proprio crossover. Avrà quindi delle barre sul tetto (che si possono vedere nell’immagine) e protezioni in plastica su paraurti, passaruota e minigonne.

La Citroen e-C3 avrà come suoi concorrenti sul mercato le auto low cost dei produttori cinesi e la Dacia Spring. Per questo motivo il suo prezzo di partenza sarà inferiore ai 25.000 euro al netto degli incentivi previsti dai vari paesi per chi acquista una vettura a zero emissioni. Koskas afferma che avrà un approccio unico, perché nonostante sarà prodotta in Europa, sarà una delle auto elettriche più convenienti sulla scena. “Oggi non esiste un equivalente sul mercato. ” La vettura si baserà su una versione semplificata della piattaforma Stellantis eCMP, che supporta modelli come Opel Mokka Electric o Peugeot e-208. Anche se condividerà molte soluzioni con la C3 destinata ai mercati internazionali, la sua struttura sarà rinforzata e la sua meccanica sarà specifica.

Fonti a conoscenza del progetto indicano che, nella sua versione di accesso, la nuova Citroen e-C3 europea avrà un’autonomia di circa 300 km WLTP. Non è escluso che esista anche una variante superiore in grado di raggiungere i 400 km WLTP. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo infine che il suo debutto è previsto nel corso del prossimo autunno. Questa auto sarà fortemente legata alla nuova Fiat Panda che debutterà l’11 luglio 2024.