Citroën Oli: premiata da Top Gear

Citroën ha ricevuto il titolo di “Best Electric Concept” ai Top Gear Electric Awards 2023 per la sua nuova concept car Citroën Oli. Oli offre una visione innovativa del futuro della mobilità, offrendo un trasporto familiare elettrico che sia conveniente, leggero, versatile e affronti le sfide della società. I giudici hanno elogiato il prototipo di Citroen per aver introdotto idee per aumentare la sostenibilità e l’accessibilità dei veicoli elettrici, come gli schienali dei sedili “a rete”, che richiedono l’80% in meno di parti rispetto ai sedili tradizionali.

Incorporando materiali riciclati e riciclabili, Citroën Oli è progettato per migliorare la longevità, l’affidabilità e la convenienza. Ad esempio, i pannelli del cofano, del tetto e del pavimento del bagagliaio sono tutti realizzati in cartone ondulato riciclato formato in una struttura a sandwich a nido d’ape tra pannelli di rinforzo in fibra di vetro e rivestiti in resina poliuretanica Elastoflex ricoperta da uno strato protettivo di Elastocoat resistente e testurizzato, e in grado di sostenere il peso di una persona. Con questa spinta alla riduzione del peso, Oli pesa solo 1000 kg, consentendogli di raggiungere un’autonomia di 400 km con una batteria da 40 kWh.

Citroën Oli anticipa anche la futura direzione del design di Citroën, introducendo una nuova interpretazione del logo chevron del marchio, oltre a un nuovo, vivido colore distintivo: l’infrarosso. Jack Rix, redattore di Top Gear, ha dichiarato: “L’ultimo ‘non sarebbe fantastico se’ di Citroën sembra un buggy lunare che il razzo ha lasciato cadere dall’orbita, ma il pensiero è profondamente con i piedi per terra. Se alcune delle idee distillate nella costruzione dell’Oli possono diventare mainstream, allora la rivoluzione dei veicoli elettrici potrebbe avere la possibilità di essere accessibile e sostenibile per tutti.