Peugeot e-208: continua la lotta tra Spagna e Francia per la sua produzione

La lotta per la produzione della Peugeot e-208 tra Spagna e Francia continua. Questa ha portato il governo spagnolo a difendere l’arrivo presso lo stabilimento Stellantis di Figueguelas di questo modello dalle pressioni su Stellantis da parte del governo francese. L’offensiva dell’esecutivo francese per cercare di accaparrarsi i suoi produttori locali, tra cui Renault o Stellantis, non si ferma e ha portato a uno scontro dialettico tra il capo del gruppo automobilistico, Carlos Tavares e il governo francese. Ma il CEO di Stellantis ha detto chiaramente che per lui la cosa più importante è raggiungere la redditività per la produzione di questo veicolo.

Peugeot e-208: la Spagna risponde alla Francia che aveva chiesto a Stellantis di spostare la produzione dell’elettrica in terra transalpina

La polemica risale a quando la Francia ha chiesto a Stellantis di spostare in terra transalpina la produzione di Peugeot e-208, uno dei modelli che sta ottenendo i migliori dati di vendita nel mercato europeo. E tutto questo, nonostante questa vettura sia già presente con le prime unità di pre produzione presso la catena di montaggio della fabbrica aragonese. A partire da settembre, infatti, è prevista l’entrata in produzione del secondo veicolo a emissioni zero proveniente dallo stabilimento di Figueruelas. Carlos Tavares esclude, quindi, di ribaltare il suo progetto di trasferire a Saragozza l’auto elettrica della casa automobilistica del Leone, che attualmente viene prodotta in Slovacchia.

Nelle scorse ore il Ministero dell’Industria spagnolo ha voluto mettere in evidenza che “la Spagna è un paese estremamente attraente per gli investimenti di diverse società, ad esempio Stellantis, che ha già tre stabilimenti in quel paese (Vigo, Saragozza e Madrid), quindi ” Confidiamo pienamente nel fatto che Stellantis deciderà la migliore collocazione per la Peugeot e-208 “.

Le dichiarazioni dell’industria arrivano dopo che una fonte del governo francese ha fatto notare al quotidiano economico francese Les Échos che “è ancora in discussione, e la decisione di Stellantis è attesa per novembre. Si tratta di molti soldi e lo Stato sta valutando eventuali sussidi”. I governi di tutta Europa stanno lottando per aumentare la produzione nel proprio paese accaparrandosi le nuove auto elettriche, che rappresentano il futuro dell’industria automobilistica.