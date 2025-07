Citroën protagonista del Summerland Tour 2025

Dopo il successo del Winterland Tour, Citroën si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento e della mobilità sostenibile con il Summerland Tour 2025, in collaborazione con Radio Italia. Da giugno ad agosto, le località balneari più suggestive d’Italia ospiteranno un villaggio Citroën sul mare, pensato per coinvolgere famiglie, turisti e appassionati in attività tra sport, musica, giochi e innovazione. Al centro dell’evento ci saranno la Nuova C3 Aircross, un SUV compatto e versatile con fino a 7 posti, e la nuova AMI, il quadriciclo elettrico dedicato alla mobilità urbana. Entrambi incarnano il motto “Together is better”: la C3 Aircross sarà protagonista di test drive al tramonto e di partite di basket inclusivo 7 contro 7 sul lungomare, riflettendo la sua capacità di accogliere tutti senza esclusioni, in un’esperienza coinvolgente e reale.

Nel fine settimana del 4; 5 e 6 luglio prende il via il Summerland Tour 2025: Citroën protagonista

Ogni tappa del Summerland Tour trasformerà lo stabilimento balneare in un villaggio esperienziale firmato Citroën, con una Maison à la Plage completa di sdraio, ombrelloni, giochi, animazione e sport per tutta la giornata. Tra tornei di beach volley, lezioni di acquagym, karaoke e gare di bocce con premi personalizzati, le famiglie potranno usufruire di una kids area attrezzata con nursery, animazione, castelli di sabbia, baby dance e gonfiabili.

In acqua, il divertimento continua con un’isola galleggiante Citroën, pedalò e gonfiabili brandizzati per giocare e rinfrescarsi al sole. Per i più fortunati, sono previsti gadget esclusivi come pochette, bracciali galleggianti, borracce e profumatori auto. Oltre all’esposizione della gamma, sarà possibile effettuare test drive e provare il servizio Summer Taxi Citroën, un trasporto esclusivo a bordo della nuova C3 Aircross per chiudere la giornata con stile.

Citroën introduce per la prima volta una versione elettrica della C3 Aircross nel segmento dei B-SUV a cinque posti, pensata per rispondere alle esigenze di guida quotidiana dei clienti. Il modello è equipaggiato con un motore da 83 kW (113 CV) e una batteria LFP da 44 kWh, che garantisce un’ottima autonomia, stimata oltre i 300 km (in fase di omologazione), unendo prestazioni adeguate a un prezzo competitivo. L’accelerazione è fluida e la coppia disponibile immediatamente, con una velocità massima di 145 km/h, ideale per muoversi agevolmente nel traffico urbano. La ricarica è semplice e versatile: il cavo Mode 3 consente di caricare sia a casa sia nelle stazioni pubbliche, impiegando circa 4 ore e 10 minuti con potenza di 7 kW o meno di 3 ore a 11 kW. Per chi necessita di rapidità, è disponibile la ricarica veloce DC da 100 kW che raggiunge l’80% in 26 minuti.