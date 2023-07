Nuova Fiat Panda: dopo 600 e Topolino anche lei sarà straniera?

Nuova Fiat Panda sarà la prossima grande novità per la gamma della casa automobilistica torinese che di recente ha accolto due nuovi modelli: Fiat Topolino e Fiat 600. A proposito della Panda ricordiamo che la vettura dovrebbe debuttare il prossimo 11 luglio 2024, giorno in cui Fiat compie 125 anni. Dunque il debutto di questo modello che sarà fondamentale per il futuro della principale casa automobilistica italiana avverrà in una data molto importante per il marchio di Stellantis.

Quale sarà la futura casa della nuova Fiat Panda che debutterà tra meno di un anno?

Come sappiamo la nuova Fiat Panda sarà un modello molto diverso dalla Panda attuale. L’auto infatti si trasformerà in un crossover di segmento B con un design moderno e squadrato che per certi versi ricorderà quello della concept car Fiat Centoventi che la casa torinese ha mostrato per la prima volta nel 2019 in occasione del Salone dell’auto di Ginevra. Questa auto è importante in quanto si andrà a collocare in un segmento chiave del mercato europeo e anche perché darà origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat a cui dovrebbe seguire circa un anno dopo un altro crossover questa volta di segmento C che si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla, anche se al momento sul nome non ci sono ancora notizie ufficiali.

Una domanda che in molti si fanno è dove la nuova Fiat Panda sarà prodotta. Originariamente si era detto che questa auto non sarebbe stata prodotta in Italia. Questo a differenza di quanto avviene con l’attuale versione che come sappiamo viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco in Campania. In particolare si era vociferato del possibile avvio della produzione di questo modello in uno degli stabilimenti che il gruppo automobilistico possiede e gestisce nell’Est Europa. In particolare si era parlato della fabbrica di Kragujevac in Serbia dove fino allo scorso anno veniva prodotta Fiat 500L.

Lo scorso anno Stellantis ha confermato che a Kragujevac sarebbero state prodotte delle nuove auto elettriche e che almeno una di queste sarebbe stata una vettura di Fiat. Dunque tutto fa pensare che si tratti proprio della nuova Fiat Panda. Tuttavia al momento non sono ancora arrivate notizie ufficiali e la cosa è un po’ strana se si considera che il debutto dell’auto è previsto tra meno di un anno. Ad esempio del luogo di produzione della nuova Fiat 600 già si sapeva da diverso tempo. La vettura infatti viene prodotta a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e al futuro SUV compatto di Alfa Romeo che debutterà il prossimo anno.

Qualcuno ipotizza che potrebbe anche esserci qualche sorpresa in proposito e che alla fine la nuova Fiat Panda possa anche essere prodotta in Italia non facendo la fine di Fiat Topolino che invece viene prodotta in Marocco e di Fiat 600 che come dicevamo poc’anzi viene prodotta in Polonia. Il recente incontro del CEO di Stellantis Carlos Tavares con il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso potrebbe aver smosso qualcosa in questo senso. Ricordiamo infatti che Tavares ha promesso di riportare la produzione di auto in Italia ad oltre 1 milione di auto all’anno contro le cifre attuali che sono inferiori al mezzo milione.

Questo fa pensare che qualche altro futuro modello possa venire prodotto in Italia. Chissà che ciò non riguardi anche la nuova Fiat Panda. Le nostre ovviamente sono solo supposizioni. Si spera che già nel corso dei prossimi mesi Fiat comunichi dove questa auto sarà prodotta in futuro. Ricordiamo infine che la nuova Fiat Panda che darà origine anche ad una gemella sudamericana che forse si chiamerà nuova Fiat Argo, sarà anche fortemente legata alla futura Citroen C3 europea. L’auto inoltre si dovrebbe caratterizzare per un rapporto qualità prezzo davvero interessante che in breve tempo la dovrebbe rendere una delle scelte principali dei clienti nel segmento B del SUV. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito del futuro di questa auto di Fiat destinata a far parlare a lungo di sé nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori curiosi di sapere come sarà e quali saranno le sue specifiche principali.