Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: sarà ibrida con oltre 800 cavalli e design ispirato al celebre antenato

Secondo indiscrezioni provenienti da Quattroruote, la super car che sarà svelata da Alfa Romeo il prossimo 30 agosto si potrebbe chiamare nuova Alfa Romeo 33 Stradale ed essere ispirata nel design dal celebre modello che ha fatto la storia della casa automobilistica milanese. Il sito ipotizza che questo potrebbe essere il progetto di un’auto sportiva a motore centrale che Alfa Romeo sta sviluppando da anni e che potrebbe arrivare sul mercato nel 2025 o nel 2026 ma solo in edizione estremamente limitata. Il modello sarebbe basato sulla piattaforma della Maserati MC20, ma avrebbe un carattere più radicale e più potenza. Si parla infatti che la sportiva Alfa Romeo potrebbe avere un sistema ibrido che unirebbe il motore biturbo V6 da 3,0 litri della MC20, che eroga 630 CV e 730 Nm di coppia, con un motore elettrico aggiuntivo che fornirebbe ulteriori 170 CV, per una potenza totale di ben 800 CV.

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale potrebbe essere il nome della super car che sarà svelata dal Biscione il 30 agosto

Con questo dato, la nuova Alfa Romeo 33 stradale supererebbe la Ferrari SF90 Stradale, che ha 780 CV, e si avvicinerebbe alla McLaren P1, che ha 916 CV. Inoltre, avrebbe un’autonomia elettrica di circa 50 km e prestazioni da capogiro, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima di oltre 300 km/h. Naturalmente, queste sono solo voci e non c’è alcuna conferma ufficiale da parte di Alfa Romeo o Maserati. Tuttavia, non sarebbe irragionevole pensare che entrambi i brand possano sfruttare le sinergie all’interno del gruppo Stellantis per sviluppare modelli condividendo risorse e tecnologia.

Se fosse vero, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale basata sulla MC20 sarebbe un degno successore della leggendaria 8C Competizione, uscita di produzione nel 2010 e dotata di un motore V8 di origine Ferrari da 450 CV. Inoltre, sarebbe una rivale diretta per altre supercar ibride come la Lamborghini Sian o l’Aston Martin Valhalla. Sempre secondo indiscrezioni l’auto già adesso sarebbe esaurita. Questo in quanto verrebbe prodotta in poche decine di unità, forse 33 per omaggiare la mitica 33 Stradale.

Ricordiamo infine che Alfa Romeo 33 Stradale è una delle auto più belle e rare della storia del marchio italiano. Si tratta di una versione stradale della Tipo 33 da competizione, prodotta in soli 18 esemplari tra il 1967 e il 1969. La carrozzeria, disegnata da Franco Scaglione, ha una linea elegante e aerodinamica, con le caratteristiche portiere ad apertura a farfalla. Il motore è un V8 di 2 litri con iniezione meccanica, capace di erogare 230 CV e di spingere la vettura a oltre 260 km/h di velocità massima. L’auto è considerata un capolavoro di tecnica e stile, e ha ispirato diverse concept car basate sulla stessa piattaforma.