Alfa Romeo 33 protagonista all’iconico “Concorso d’Eleganza Villa d’Este”

Dopo aver reso omaggio alla Milano Design Week con l’avveniristico prototipo in stile CARABO, l’Alfa Romeo 33 si conferma protagonista del “Concorso d’Eleganza Villa d’Este”, appuntamento internazionale imperdibile per tutti gli appassionati di auto, e uno dei più prestigiosi dell’industria.

Alfa Romeo 33, ancora una volta protagonista, questa volta all’iconico “Concorso d’Eleganza Villa d’Este”

Per celebrare il centenario della 24 Ore di Le Mans, Alfa Romeo rende omaggio presentando nell’incantevole Villa Erba due vetture iconiche che ricordano imprese indimenticabili sull’iconico tracciato francese: la “Daytona” 33/2 litri (1968 ) e la 33 TT 12 (1975).

La Tipo 33 è una famiglia di vetture che ha dominato la scena per un decennio, dal 1967 al 1977, non solo su pista ma anche su strada. Alfa Romeo 33 Stradale – versione omologata della 33 da corsa – resta un emblema di stile del marchio, sintesi di design funzionale e bellezza votata alle prestazioni. L’inconscio collettivo la definisce come una delle auto più belle del mondo.

Il legame tra Alfa Romeo e il “Concorso d’Eleganza Villa d’Este” nasce dal profondo legame tra Milano – città natale dell’Alfa Romeo – e il Lago di Como, a lungo salotto di l’aristocrazia della stessa città e vetrina dell’eccellenza italiana nel mondo. Quello stesso legame ha superato la prova del tempo e rimane forte fino ad oggi. Anche quando l’attenzione del mondo dell’automotive si è spostata sulla produzione di serie e il Concorso d’Eleganza è diventato il fulgido ricordo di un’epoca mai più vista, Villa d’Este ha prestato il suo fascino a servizi fotografici, eventi, presentazioni e raduni, dove molti delle auto d’epoca e concept del marchio riceveranno prestigiosi riconoscimenti.

Il “Concorso d’Eleganza Villa d’Este” è uno degli eventi più prestigiosi del settore (il primo risale al 1929). Quest’anno, oltre alla tradizionale e aristocratica sede di Cernobbio, l’evento ha coinvolto anche l’incantevole Villa Erba, dove si è celebrato il centenario della 24 Ore di Le Mans. Da qui il legame con l’Alfa Romeo, che ha deciso di esporre due gioielli della sua collezione d’epoca, la 33/2 litri “Daytona” (1968) e la 33 TT 12 (1975), entrambe protagoniste sull’asfalto francese. L’ Alfa Romeo 33/2 litri “Daytona” è l’emblema del nobile spirito sportivo del marchio che, dopo il ritiro dalle competizioni nel 1951 dopo aver vinto il suo secondo dei due Campionati del Mondo di F1 con la “Alfetta” 158-159, è tornato sulla scena internazionale con Autodelta (1963), il reparto corse ufficiale dell’azienda milanese, che quest’anno festeggia i suoi 60 anni. .