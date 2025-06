Jeep Gladiator: al primo posto nel segmento dei pickup medi nello studio sulla qualità di JD Power

La Jeep Gladiator conquista il primo posto nello studio JD Power 2025 US Initial Quality Study (IQS), classificandosi al primo posto nel segmento dei Midsize Pickup e guidando la media del segmento in sette categorie su 10, tra cui esperienza di guida, infotainment e interni. È la seconda volta in tre anni che la Gladiator si classifica al primo posto nel suo segmento.

Anche la Jeep Wrangler ha ottenuto buoni risultati, classificandosi al secondo posto nella categoria Compact SUV, mentre il marchio Jeep ha registrato un miglioramento complessivo di 13 punti, a dimostrazione delle ottime prestazioni dei suoi due modelli iconici e dei continui progressi nell’affrontare le esigenze dei clienti. Dodge ha registrato uno dei maggiori progressi tra tutti i marchi automobilistici nell’IQS 2025, scalando 24 posizioni e classificandosi al settimo posto assoluto.

Anche il marchio Chrysler ha ottenuto riconoscimenti positivi, riducendo a 13 i suoi problemi ogni 100 veicoli. La Chrysler Pacifica si è classificata al secondo posto nel segmento dei minivan, rafforzando la forza del marchio in termini di soddisfazione dichiarata dai proprietari.

“Stiamo creando slancio e, soprattutto, fiducia”, ha affermato Yuri Rodrigues, vicepresidente senior della qualità di Stellantis North America. “Questi risultati ed in particolare il primo posto di Jeep Gladiator, dimostrano che ascoltiamo i nostri clienti e li mettiamo al centro di ogni decisione che prendiamo. Ci concentriamo sul fissare i massimi obiettivi in ​​termini di qualità, ed è giunto il momento di metterli in pratica”. JD Power ha intervistato gli acquirenti di veicoli nuovi sui loro primi 90 giorni di proprietà, misurando il numero di problemi riscontrati ogni 100 veicoli per valutare le prestazioni del marchio. Ricordiamo infine che JD Power è leader globale nei dati e nell’analisi del settore automobilistico e fornisce intelligence di settore, insight sui consumatori e soluzioni di consulenza all’industria automobilistica e a settori selezionati non automobilistici.