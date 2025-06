Alfa Romeo: nel 2027 la prima vettura made in USA?

Alfa Romeo nei prossimi anni lancerà la nuova Stelvio e la nuova Giulia. Secondo le ultime indiscrezioni a sorpresa potrebbe arrivare prima la Giulia e poi la Stelvio. Tra i modelli confermanti anche l’erede di Tonale che forse arriverà nel 2027. Sempre nel corso di quell’anno si vocifera del possibile arrivo della prima auto del biscione made in USA. Si tratta della futura Segmento E soprannominata in passato dall’ex CEO Imparato E-Jet che nascerà su una versione allungata della piattaforma STLA Large con quasi 5 metri di lunghezza.

La futura Alfa Romeo di segmento E potrebbe essere la prima Alfa ad essere prodotta in America

Questa futura auto di segmento E di Alfa Romeo potrebbe essere prodotta negli Stati Uniti in quanto si tratterà di una vettura pensata appositamente per fare bene in quel mercato e poi anche perchè questa auto sarà prodotta su piattaforma LP4, la versione della STLA Large appositamente per le vetture più grandi di Stellantis che in questo momento viene usata solo nelle fabbriche americane del gruppo Stellantis. Questa auto dovrebbe essere comunque venduta anche in Europa e nel resto del mondo anche se a causa delle sue dimensioni e del prezzo difficilmente sarà uno dei modelli più popolari nel vecchio continente mentre in America dovrebbe avere le carte in regola per fare bene nel segmento dei modelli premium di grandi dimensioni.

Non si tratterà comunque di un vero e proprio SUV ma di una vettura che sarà un mix tra una berlina e un crossover, un po’ come la Ferrari Purosangue tanto che scherzosamente qualcuno in passato ha definito questo futuro modello una sorta di Purosangue del biscione. Al momento comunque si attendono conferme da parte del nuovo CEO di Alfa Romeo Santo Ficili che a sua volta probabilmente aspetta l’ok del nuovo capo di Stellantia Antonio Filosa entrato in carica da soli 3 giorni.