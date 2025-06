Jeep Wrangler Rubicon a due porte debutta in Argentina

Wrangler è l’ammiraglia del marchio Jeep e rappresenta oltre 80 anni di capacità off-road e spirito avventuroso. Il suo design robusto e la sua versatilità ne hanno consolidato il ruolo di icona nel settore automobilistico. Questa volta, la Jeep Wrangler Rubicon a 2 porte arriva sul mercato argentino per completare la gamma, offrendo anche il nuovo motore turbocompresso, un’estetica esterna aggiornata e tecnologie avanzate.

Forte della sua storia 4×4, la Jeep Wrangler è uno dei veicoli più riconoscibili e performanti al mondo. Si basa sull’obiettivo del marchio: offrire libertà di scelta. Oggi, Jeep Argentina aggiunge la versione a 2 porte alla sua gamma di prodotti. Un’alternativa all’interno della famiglia Wrangler, prodotta negli Stati Uniti, presenta il nuovo motore turbocompresso e tutti i nuovi aggiornamenti di design esterno e tecnologia degli interni presentati dalla sorella maggiore a 4 porte in occasione del lancio al Salone dell’auto estivo 2025. In termini di design, presenta una griglia aggiornata ispirata alla Rubicon 20th Anniversary, che consente un maggiore flusso d’aria verso il motore.

Completano l’aggiornamento esterno il nuovo design dei cerchi da 17 pollici e l’antenna, che è stata riposizionata e integrata nel parabrezza per migliorare l’altezza da terra frontale sopra il cofano ed evitare meglio gli ostacoli che possono ostacolare le prestazioni fuoristrada. Incorpora anche più tecnologia e comfort grazie al nuovo display multimediale touchscreen da 12,3 pollici con orientamento orizzontale e ai sedili anteriori regolabili e riscaldati elettricamente.

La Jeep Wrangler Rubicon a 2 porte aggiorna il suo motore, ora con il 4 cilindri in linea Hurricane 4 turbocompresso da 2,0 litri, con 270 CV e 400 Nm di coppia a 3.000 giri/min. Questo motore offre una coppia maggiore e un peso ridotto, il che si traduce in prestazioni eccezionali sia su asfalto che fuoristrada. Questo set è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti e a un ripartitore di coppia ROCK-TRAC HD.

Per quanto riguarda le capacità off-road, la nuova Jeep Wrangler Rubicon a 2 porte è dotata del ripartitore di coppia ROC-TRACK con cinque modalità di guida: 2WD, 4WD Auto, 4WD Part-Time, N e 4WD LOW. Questo, combinato con assali rigidi anteriori e posteriori, bloccaggio del differenziale TRU-LOCK, disconnessione elettronica della barra stabilizzatrice, modalità di guida Off Road, telecamera off-road anteriore e certificazione Trail Rated, la rende un veicolo in grado di affrontare qualsiasi terreno.