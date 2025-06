Alfa Romeo 1900 Super appartenuta a Piero Pelù, una leggenda a quattro ruote all’asta

Un’icona dell’automobilismo made in Italy ha incontrato l’anima graffiante del rock amato da tanti appassionati del Bel Paese. Stiamo parlando dell’incredibile Alfa Romeo 1900 Super che è appartenuta a Piero Pelù, celebre voce dei Litfiba. Questa futura, possibile, nuova regina di cuori sta per cambiare proprietario, ma non è di mille colori. È solo di un bellissimo argento.

Il gioiello d’epoca targato Alfa Romeo è ora protagonista di un’asta esclusiva su Catawiki, disponibile fino al 6 luglio 2025, e promette di catalizzare l’attenzione di collezionisti, nostalgici e cultori del motorsport d’autore. Soprannominata “la berlina di famiglia per l’uomo che ama correre”, questa versione della 1900 Super racchiude lo spirito di un’epoca d’oro dell’ingegneria italiana, arricchita da un’anima ribelle che, non a caso, ha convissuto bene con il temperamento di Pelù.

Non si tratta soltanto di un’auto d’epoca. L’Alfa Romeo di cui parliamo è un manufatto vivente, testimone di gare storiche come la Vernasca Silver Flag, il Gran Premio Nuvolari e la leggendaria Firenze-Fiesole. L’auto è stata oggetto di un restauro sartoriale, eseguito con meticolosità per conservarne il DNA originale ma integrando dettagli unici.

A bordo troviamo sedili sportivi artigianali d’ispirazione rétro, un propulsore Balduzzi completamente revisionato, un elegante volante Nardi e cinture di sicurezza ispirate all’aeronautica, che ne impreziosiscono ulteriormente il carattere.

Come sottolinea Franco Vigorito, esperto di auto classiche per Catawiki, questa vettura è “classica ma dirompente, raffinata ma carica di energia”, proprio come il suo ex proprietario. La valutazione si aggira tra i 32.000 e i 36.000 euro, ma l’assenza di prezzo di riserva rende l’asta ancora più appassionante, lasciando spazio a rilanci e sorprese. L’Alfa Romeo 1900 Super che attende una nuova casa non è solo una reliquia da museo: è un’automobile pronta a ruggire di nuovo, perfetta sintesi tra prestazioni, design senza tempo e un’eredità culturale che parla di musica, velocità e stile italiano.