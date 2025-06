Nuova Compass è la Jeep più aerodinamica di sempre

Jeep il mese scorso ha presentato la nuova Compass, un modello completamente rinnovato che segna una svolta per il marchio nel panorama europeo. Si tratta del SUV Jeep più efficiente dal punto di vista aerodinamico mai realizzato, pensato per affrontare con determinazione le sfide della mobilità moderna senza rinunciare all’inconfondibile stile robusto e geometrico che caratterizza l’identità del brand.

La nuova Compass raggiunge la migliore efficienza aerodinamica senza compromettere il suo iconico design squadrato

Frutto della collaborazione tra i centri di progettazione Jeep in Europa e negli Stati Uniti, la nuova Compass nasce sulla piattaforma modulare STLA Medium di Stellantis. Ogni scelta ingegneristica è guidata da una filosofia ben precisa: migliorare la funzionalità per offrire una nuova dimensione di libertà e sostenibilità. L’obiettivo non è solo ottimizzare le prestazioni aerodinamiche, ma ridefinire il ruolo del SUV nel contesto dell’innovazione responsabile. La sfida intrinseca consisteva nell’armonizzare l’efficienza aerodinamica con le iconiche proporzioni verticali del marchio Jeep.

I team di ingegneri Jeep hanno raggiunto questo obiettivo grazie a innovative caratteristiche di design, tra cui: un sottoscocca completamente piatto, invisibile all’occhio ma fondamentale per la gestione del flusso d’aria sotto il veicolo, sia per la protezione aerodinamica che per la protezione in fuoristrada; gli Active Grille Shutters (AGS) perfettamente integrati nel paraurti, che riducono la resistenza aerodinamica di quasi due punti alle alte velocità chiudendosi quando il raffreddamento non è necessario; cerchi aerodinamici ottimizzati che uniscono un’estetica robusta a una migliore gestione del flusso d’aria, contribuendo a guadagni aerodinamici e migliorando al contempo l’assetto del veicolo; miglioramenti aerodinamici posteriori come bordi d’uscita affilati, supporti sul finestrino posteriore, uno spoiler sul tetto ad alta efficienza e prese d’aria funzionali nei passaruota posteriori, caratteristiche più comuni sulle auto sportive ad alte prestazioni che sui SUV.

Questi sviluppi hanno portato a un miglioramento del 10% del coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx), raggiungendo un valore ai vertici della categoria inferiore a 0,29, rendendo questa la Jeep più efficiente dal punto di vista aerodinamico di sempre sul mercato europeo. Pur mantenendo le capacità e la robustezza distintive del marchio Jeep, la Compass è stata progettata con l’elettrificazione al centro. Privilegiando l’efficienza aerodinamica nella versione BEV, che offre fino a 650 km di autonomia, Jeep ha esteso i vantaggi all’intera gamma multi-energia.

Questa include le versioni ibride e ibride plug-in, tutte dotate degli stessi progressi nell’ingegneria aerodinamica. I miglioramenti aerodinamici si traducono direttamente in una maggiore autonomia elettrica, consumi ridotti e una maggiore stabilità di guida, rendendo la nuova Compass la scelta perfetta sia per i conducenti attenti all’ambiente che per gli amanti dell’avventura. In sostanza, una migliore aerodinamica non si limita a creare un SUV migliore, ma apre le porte a più avventure, meno limitazioni e maggiore indipendenza.

L’aerodinamica non è solo una conquista tecnica, è un motore di libertà. Significa meno soste per il rifornimento o la ricarica, un maggiore comfort sulle lunghe distanze e un impatto ambientale ridotto. La nuova Compass segna una pietra miliare significativa nel percorso di elettrificazione del marchio Jeep, dimostrando che efficienza e design iconico non si escludono a vicenda, ma possono coesistere in perfetta armonia. Ripensando le regole e sfruttando l’esperienza aerodinamica per ottenere vantaggi concreti, la nuovissima Jeep Compass ridefinisce le possibilità dei SUV nell’era moderna, dove prestazioni, sostenibilità e autenticità procedono di pari passo.

” La nuova Compass è più di una semplice evoluzione; è una rivoluzione nel nostro approccio all’efficienza e alle prestazioni “, ha dichiarato Federico De Medio, Global Program Vehicle Synthesis Manager della nuova Jeep Compass . ” Con l’integrazione di soluzioni aerodinamiche avanzate fin dai primi schizzi, abbiamo creato un veicolo che offre una resistenza aerodinamica significativamente ridotta, una maggiore autonomia e un migliore risparmio di carburante su tutta la gamma, pur rimanendo fedele al DNA del marchio Jeep “.