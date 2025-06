Alfa Romeo Tonale: sempre più vicino il suo restyling

Alfa Romeo Tonale arrivato sul mercato nel 2022 riceverà il suo primo restyling entro fine anno. Molto probabilmente la presentazione della versione aggiornata del SUV di segmento C avverrà nel corso del prossimo autunno. Al momento non si sa molto di questo restyling. Le prime immagini spia che vi abbiamo mostrato nelle scorse settimane, pubblicate da Gabetz Spy Unit, fanno presagire che non vi saranno grandi cambiamenti estetici.

Ci avviciniamo a grandi passi al debutto del restyling di Alfa Romeo Tonale

È confermato che la presentazione avverrà in autunno, ma al momento non sono stati diffusi molti dettagli. È comunque probabile che il modello riceva un restyling estetico, con possibili richiami stilistici alla nuova e apprezzata Junior, oltre a interventi nell’abitacolo. Questo aggiornamento servirà a dare una rinfrescata al modello rendendolo più competitivo in un segmento di mercato dove le proposte sono al momento numerose e dunque la concorrenza è tanta.

Intanto, Alfa Romeo è impegnata nello sviluppo della seconda generazione del Tonale, che condividerà la base tecnica con modelli come la DS7 e la nuova Jeep Compass. Il futuro Tonale sarà un modello multienergia, disponibile esclusivamente in versioni ibride ed elettriche, abbandonando definitivamente le motorizzazioni diesel e benzina. La nuova generazione dovrebbe rispettare i tempi previsti, con un lancio fissato per il 2027, successivo all’uscita della nuova Alfa Romeo Giulia.

Qui vi mostriamo un render del restyling di Alfa Romeo Tonale del sito francese Auto-moto che immaginava così l’aggiornamento del SUV di segmento C della casa automobilistica del biscione che ha preso il posto un tempo occupato nella gamma della casa milanese da Alfa Romeo Giulietta.