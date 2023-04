Maserati MC20 Cielo a guida autonoma del Politecnico alla 1000 Miglia

Alla 1000 Miglia 2023, in programma dal 13 al 17 giugno, sarà presente una Maserati MC20 Cielo a guida autonoma sviluppata dagli specialisti del Politecnico di Milano, ateneo di grande prestigio su scala mondiale. Mai, prima di oggi, una vettura di questo tipo aveva preso parte ad un impegno del genere, su strade pubbliche e di grande varietà.

Il progetto dell’Università milanese guarda al futuro ed è stato battezzato “1000-MAD” (1000 Miglia Autonomous Drive). L’obiettivo è quello di affinare le competenze tecniche in questo ambito, al servizio dell’industria italiana, e di contribuire allo sviluppo di un nuovo tipo di mobilità. Negli ultimi anni, il Politecnico di Milano ha lavorato intensamente sul fronte dell’intelligenza artificiale e delle tecniche di guida autonoma applicata alle vetture da corsa. Ora trasla le competenze acquisite sulle strade pubbliche, con un processo di sperimentazione su percorsi vari ed assortiti, di grande fascino.

Per questo tipo di attività è stata scelta un’auto speciale: la nuovissima Maserati MC20 Cielo. Fa un certo effetto vedere una supercar nata per trasmettere le emozioni della guida umana diventare un laboratorio di ricerca per l’affinamento della guida autonoma, ma proprio questo potrà aiutare a far conoscere meglio il lavoro al grande pubblico, creando consapevolezza sulla tecnologia sperimentata. È stata la stessa casa del “tridente” a mettere a disposizione l’esemplare.

Gli specialisti del Politecnico di Milano hanno installato gli elementi tecnologici di un “robo-driver” (sistemi di attuazione, sensori, computer, sistemi di comunicazione, e tutto il software che implementa gli algoritmi dell’AI-driver). Tutto questo per mettere l’intelligenza artificiale alla guida della sportiva modenese. La singolare Maserati MC20 Cielo a guida autonoma sarà presente in tutte le tappe della 1000 Miglia 2023, ma i tratti affrontati in modalità “autonomous driving” saranno solo alcuni, previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si pensa, in particolare, agli attraversamenti delle città di Bergamo, Brescia, Milano, Ferrara, Modena e Parma.

La partecipazione alla rievocazione della mitica “Freccia Rossa” servirà, più che altro, a far conoscere il progetto. Dopo, la fase sperimentale sul campo entrerà più nel vivo, con una finestra temporale di 12 mesi. Si profila un anno di sviluppo e affinamento della tecnologia di guida autonoma sulla Maserati MC20 Cielo, su un percorso simile a quello della 1000 Miglia. L’obiettivo? Addestrare l’intelligenza artificiale nel mondo reale, per far sì che l’anno prossimo il modello del “tridente” possa affrontare in modalità autonoma l’intero sentiero di gara.

Durante il processo di apprendimento saranno utilizzate anche delle tratte autostradali, non affrontate dalla sfida bresciana, ma utili alla messa a punto dei sistemi. Ovviamente, alla rievocazione 2023 della “Freccia Rossa”, la Maserati MC20 Cielo messa a punto dal Politecnico di Milano avrà la costante supervisione di un essere umano seduto al posto guida: sarà Matteo Marzotto, pilota esperto e con numerose partecipazioni alla 1000 Miglia storica.

Fonte | Politecnico di Milano