Nuova Lancia Ypsilon: con motore a benzina e cambio manuale calerà anche il prezzo

Nuova Lancia Ypsilon non sta registrando numeri di vendita particolarmente esaltanti in Europa con l’Italia che rimane ovviamente il mercato numero uno. Non sarebbe giusto fare un paragone con la precedente generazione che era un altro tipo di auto e con un prezzo molto più basso ma forse Lancia si aspettava qualcosa in più da questa sua auto. Per questo secondo indiscrezioni molto presto si potrebbe correre ai ripari con l’arrivo di una versione più economica dotata di motore a benzina puro e cambio manuale.

Nuova Lancia Ypsilon: con motore termico e cambio automatico potrebbe costare meno di 20 mila euro

Questa versione dovrebbe arrivare con il MY26 della nuova Lancia Ypsilon. Il motore scelto per questa versione dovrebbe essere un motore da 1.2 litri con cambio manuale a sei marce. Si dice che questa versione, che comunque deve ancora essere ufficialmente confermata da Lancia, potrebbe avere un prezzo di partenza al di sotto dei 20 mila euro che con le varie promozioni che sono sempre disponibili è facile possa arrivare anche a 17 – 18 mila euro. In questo modo l’auto dovrebbe diventare decisamente più appetibile allargando la platea dei clienti interessati. Anche la presenza del cambio manuale potrebbe fare la differenza dato che ancora oggi nel nostro paese molti automobilisti sono restii a passare al cambio automatico.

Il motore previsto sarà un 1.2 benzina da 100 cavalli, lo stesso impiegato nella versione Mild Hybrid, ma privo sia del sistema elettrico sia del cambio automatico. La leva del cambio manuale sarà collocata nel tunnel centrale, dove trova una sistemazione ottimale. Il propulsore 1.2 con cambio manuale sarà disponibile nei consueti tre allestimenti, con l’aggiunta di una futura “Entry Special Series” per il MY26, ancora non dettagliata. Vedremo dunque se questa indiscrezione sarà presto confermata e se questa versione contribuirà effettivamente alla crescita delle immatricolazioni di questo modello che segna l’avvio del rinascimento del brand italiano di Stellantis che poi lancerà anche la nuova Lancia Gamma e la nuova Lancia Delta.