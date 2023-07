Alfa Romeo 6C 2023: ecco come sarà la coupé da sogno che costerà una fortuna

Alfa Romeo sta per presentare al mondo la sua nuova sportiva, che forse si chiamerà Alfa Romeo 6C 2023. Questa vettura promette di essere una delle auto più emozionanti del marchio del Biscione. La 6C sarà svelata il 30 agosto presso il museo Alfa Romeo La Macchina del Tempo di Arese nel week end in cui a Monza si svolgerà il Gran Premio d’Italia.

Alfa Romeo 6C: ecco come potrebbe essere la nuova arma segreta del Biscione

Alfa Romeo 6C 2023 riprende il nome di una storica serie di auto prodotte dall’Alfa Romeo tra il 1925 e il 1954, che si distinguevano per il loro motore a sei cilindri in linea e per le loro prestazioni e bellezza. La nuova 6C dovrebbe essere una coupé a due posti con un design ispirato ispirato ad alcune auto storiche del passato con una linea filante e aggressiva.

Il motore della Alfa Romeo 6C 2023 potrebbe essere un V6 biturbo da 2.9 litri derivato da quello della Giulia Quadrifoglio, ma potenziato di molto. La trazione sarà integrale con un sistema Q4 che privilegia l’asse posteriore, e il cambio potrebbe essere automatico a otto rapporti. Ovviamente al momento si tratta solo di supposizioni in quanto da Alfa Romeo nulla è trapelato fino ad ora in merito alle specifiche tecniche di questa auto che secondo alcuni potrebbe rappresentare una sorta di canto del cigno per il motore a scoppio in Alfa Romeo.

Alfa Romeo 6C 2023 secondo indiscrezioni potrebbe essere dotata di un telaio in fibra di carbonio e di sospensioni attive, che le garantiranno un peso contenuto e una grande agilità. L’auto sarà inoltre equipaggiata con un sistema di infotainment connesso e con vari sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia.

Alfa Romeo 6C 2023 se sarà prodotta, arriverà sul mercato in edizione estremamente limitata di meno di 100 esemplari, e avrà un prezzo di partenza molto alto, si parla di almeno 500 mila euro. L’auto sarà destinata a un pubblico di appassionati e collezionisti, che potranno godere di una delle sportive più esclusive e affascinanti del panorama automobilistico italiano. Come anticipato dal CEO del Biscione Imparato se questa auto sarà prodotta molto probabilmente andrà esaurita prima ancora dall’apertura delle vendite ufficiali. La sua produzione comunque non inizierebbe prima del 2025. Qui vi mostriamo un render pubblicato da AlfistiCrew che immagina il design di questo modello che sarà svelato a breve.

Alfa Romeo 6C 2023 potrebbe essere dunque la classica ciliegina sulla torta di una gamma Alfa Romeo che nei prossimi anni subirà un grosso cambiamento con tante novità. Dopo il lancio di Tonale nel 2022 si continuerà nel 2024 con un SUV compatto ancora senza nome. Questo sarà la nuova entry level della gamma e anche la prima auto di Alfa Romeo ad avere una versione totalmente elettrica. Questa auto sarà anche la prima ad avere un nuovo stile del Biscione con il ritorno della coda tronca.

Alfa Romeo

A seguire poi le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, una nuova ammiraglia di segmento E e anche un SUV di quasi 5 metri. Si parla anche di una nuova Alfetta e di altri modelli per i quali però si attendono conferme ufficiali che potrebbero già arrivare a settembre. Alfa Romeo 6C 2023 dunque potrebbe essere la punta di diamante di questa gamma rinnovata con la quale lo storico marchio milanese punta ad affermarsi a livello mondiale come il marchio premium globale del gruppo Stellantis.