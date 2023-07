Alfa Romeo Tonale: a giugno è il più venduto, in Italia, fra i C-SUV

Quella dell’Alfa Romeo Tonale è una storia di ripresa e di rinascita che coinvolge tutta l’Alfa Romeo. Nelle intenzioni del marchio, con l’idea di mettere su strada la Tonale all’inizio dello scorso anno, c’era la volontà di dare una smossa alle vendite per troppi anni affossate da un listino ridotto a soli due modelli e anche da una oggettiva crisi delle sedan, come la Giulia, in accordo con la probabile mancanza di una caratterizzazione wagon.

Da quando il Biscione ha proposto al mercato l’Alfa Romeo Tonale, questa si è fatta largo prepotentemente nell’agguerrito comparto dei C-SUV. Un Segmento di mercato particolarmente affollato, sicuramente competitivo, nel quale il nuovo C-SUV elettrificato del Biscione ha saputo farsi largo. Non è un caso che a trainare le vendite del marchio sia proprio l’Alfa Romeo Tonale. Un dato corroborato anche da un ottimo mese di giugno registrato in Italia.

Il mese appena conclusosi ha posto al top del Segmento dei C-SUV proprio l’Alfa Romeo Tonale

I dati certificati da UNRAE forniscono un quadro chiaro della situazione. Se a maggio 2023 l’Alfa Romeo Tonale era rimasta relegata ad una comunque già importante seconda piazza fra i C-SUV più venduti in Italia, potendo contare su 1.988 unità immatricolate contro le 3.591 della Peugeot 3008, a fine giugno le carte si sono invertite segnando un cambio di passo che è sotto gli occhi di tutti.

Il mese di giugno ha infatti certificato ben 2.294 Alfa Romeo Tonale immatricolate, contro le 505 unità vendute a giugno 2022; un dato che permette al C-SUV elettrificato del Biscione di issarsi al primo posto fra i C-SUV più venduti a giugno 2023 in Italia lasciandosi alle spalle, sul podio, Peugeot 3008 e Nissan Qashqai. Particolarmente interessante appare anche il dato complessivo relativo al primo semestre dell’anno. Fra gennaio e giugno 2023 l’Alfa Romeo Tonale ha immatricolato 10.635 unità (contro le 539 dell’anno precedente, ma ricordiamo che la Tonale era stata presentata solo a inizio febbraio con avvio delle vendite proprio a giugno) piazzandosi al terzo posto fra le C-SUV più vendute dietro a Peugeot 3008 (14.991 unità immatricolate) e Jeep Compass (13.718 unità immatricolate). Va detto che il dato registrato dall’Alfa Romeo Tonale, a giugno 2023 in Italia, la pone al 13esimo posto fra le vetture più vendute nel nostro Paese staccata di sole 87 unità dalla Top 10.

Molto bene anche il dato complessivo registrato dalle vendite di modelli del Biscione

Guardando nel complesso ad Alfa Romeo, l’apporto registrato dall’Alfa Romeo Tonale si fa sentire e crescono numeri e quote di mercato nel confronto con l’anno precedente. Il Biscione ha registrato a fine giugno 3.019 unità immatricolate che rappresentano un bel balzo in avanti rispetto alle 1.434 unità immatricolate a giugno 2022. Un dato che si traduce in un incremento percentuale del 110,54% con una quota di mercato cresciuta dall’1,13%, di giugno 2022, al 2,17% del mese appena trascorso.

Decisamente importante appare la crescita nel confronto fra i primi sei mesi di quest’anno e il range gennaio/giugno 2022. Il Costruttore del Biscione ha infatti immatricolato 14.611 unità, fra gennaio e giugno di quest’anno, contro le 5.683 immatricolazioni registrate durante i primi sei mesi del 2022. Un balzo in avanti decisamente notevole, indice di una variazione pari ad un impressionante +157,10 che è indice di una quota di mercato salita di circa un valore percentuale: dallo 0,83% del gennaio/giugno 2022 all’1,74% dei primi sei mesi di quest’anno.

Si segnalano poi 108 Alfa Romeo Giulia vendute a giugno 2023, contro le 97 unità dello stesso mese dello scorso anno, ovvero 567 unità immatricolate nei primi sei mesi dell’anno contro le 737 unità immatricolate fra gennaio e giugno 2022. Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Stelvio, il D-SUV ha venduto 647 unità a giugno 2023 (piazzandosi al secondo posto, dietro all’Audi Q5) contro le 865 unità di giugno 2022, ovvero 3.639 unità immatricolate fra gennaio e giugno 2023 contro le 4.657 unità vendute durante i primi sei mesi del 2022.