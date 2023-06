Nuova Alfetta: le ultime novità sul futuro modello di Alfa Romeo

Alfa Romeo ha in programma di riportare in vita uno dei suoi modelli più iconici: l’Alfetta. Si tratterà di una coupé fastback elettrica di segmento C, che si affiancherà al suv Tonale e prenderà il posto della Giulietta. La nuova Alfetta sarà una vettura dal design audace e sportivo, che incarnerà il futuro del marchio del Biscione.

La nuova Alfetta sarà una vettura dal design audace e sportivo

La nuova Alfa Romeo Alfetta sarà basata sulla piattaforma STLA Medium, la stessa che sarà utilizzata da altri modelli del gruppo Stellantis, come la futura Peugeot 3008. Si tratterà di un’architettura modulare e dedicata ai veicoli elettrici, che consentirà di offrire diverse dimensioni di batterie e autonomie. La nuova Alfa Romeo Alfetta avrà una lunghezza di circa 4,40 metri e un design che richiamerà in chiave moderna le linee geometriche e spigolose della prima generazione, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Non mancheranno elementi distintivi come il trilobo anteriore, i fari a LED e il logo Alfa Romeo al centro della calandra.

L’abitacolo della nuova Alfa Romeo Alfetta sarà caratterizzato da un’atmosfera elegante e tecnologica, con materiali di qualità e soluzioni innovative. Il cruscotto sarà digitale da 7 pollici, mentre il sistema multimediale Uconnect avrà uno schermo da 10 pollici con compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Non mancheranno i sistemi di assistenza alla guida e di connettività.

Ipotizziamo che la nuova Alfa Romeo Alfetta sarà equipaggiata con un motore elettrico da circa 350 CV, alimentato da una batteria da 60 kWh che garantirà un’autonomia di oltre 400 km. La vettura potrà ricaricarsi in corrente continua fino a 150 kW, riducendo i tempi di attesa. Non è esclusa la possibilità di una versione più potente e sportiva, magari con trazione integrale, che possa richiamare le gloriose Alfetta GTV.

La nuova Alfa Romeo Alfetta potrebbe essere presentata nel 2028. La coupé fastback italiana si proporrà come una vettura elegante, innovativa ed emozionante, capace di coniugare tradizione e modernità. La sua commercializzazione dovrebbe avvenire solo in Europa rappresentando un’eccezione alla gamma del Biscione che invece sarà tutta composta da auto di caratura globale. Qui vi mostriamo un video render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questa vettura quando finalmente sarà ufficialmente presentata. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questa auto e soprattutto se arriverà la conferma ufficiale del suo arrivo.