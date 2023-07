Alfa Romeo punta sulla Cina con un piano decennale presentato a Shanghai

Alfa Romeo ha presentato a Shanghai il suo piano decennale per il mercato cinese, il più grande al mondo per le auto premium. Il marchio italiano, che fa parte del gruppo Stellantis, ha annunciato la sua strategia per rilanciare la sua immagine e le sue vendite nel Paese asiatico, puntando su prodotti esclusivi, servizi personalizzati e innovazione tecnologica.

Il piano prevede il lancio di diversi nuovi modelli entro il 2030 per il mercato cinese. Tra questi ci sarà la nuova Alfa Romeo Giulia elettrica, basata sulla piattaforma STLA Large di Stellantis. A seguire la nuova Stelvio e un’ammiraglia che vedremo nel 2027 e che non sarà un SUV classico. Ricordiamo che la casa automobilistica del Biscione intende nei prossimi anni diventare un brand premium globale e dunque fare bene in Cina diventa un qualcosa di fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Del resto ormai quello cinese è uno dei mercati più importanti insieme a quello americano.

Alfa Romeo ha anche ha anche annunciato una serie di iniziative dedicate ai clienti e ai fan. Tra queste ci sono l’apertura di nuovi showroom esclusivi, il lancio di un programma di fidelizzazione e la creazione di una piattaforma digitale per offrire servizi online e offline, e l’organizzazione di eventi ed esperienze uniche legate al mondo dell’arte, della cultura e dello sport. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito del futuro in Cina dello storico marchio milanese sempre più concentrato nella sua missione di diventare un brand premium globale.

Ricordiamo che la casa milanese è considerata uno dei tre brand premium di Stellantis insieme a Lancia e DS Automobiles ma tra i tre è l’unico al momento che viene considerato adatto per sfondare a livello globale. La Cina dunque rappresenterà un bel banco di prova per quelle che sono le velleità del marchio di diventare veramente un brand capace di intercettare i gusti dei clienti premium in tutto il mondo potendo finalmente dare serio filo da torcere alle case automobilistiche tedesche BMW, Audi e Mercedes. In particolare a proposito della Cina molto adatte dovrebbero essere oltre alla nuova Giulia anche due future auto di segmento E che saranno progettate proprio per fare bene in mercati quali Cina e Stati Uniti.

La prima ad arrivare sarà una berlina coupé ad alte prestazioni che rappresenterà il meglio in termini di lusso, design, stile e prestazioni per quanto concerne Alfa Romeo. La seconda invece sarà un SUV capace di fare seria concorrenza ad auto del calibro di BMW X5 e X6. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Cina nei prossimi giorni a proposito della casa automobilistica del Biscione.