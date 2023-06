Ram Rampage ha quasi 1.100 componenti diversi da Fiat Toro

Ram, il marchio di pick-up del gruppo Stellantis, ha presentato in Brasile la sua nuova proposta per il segmento delle camionette compatte: Ram Rampage, una vettura con struttura monoscocca che arriverà anche in Argentina nel 2024. Si tratta della prima pick-up di Ram prodotta al di fuori degli Stati Uniti e sviluppata sulla stessa piattaforma della Fiat Toro.

Pablo García Leyenda ha detto che Ram Rampage si differenzia da Fiat Toro per oltre 1.100 componenti

A proposito di questo modello, qualcuno ha ipotizzato delle somiglianze con Fiat Toro. In realtà i due modelli sono molto diversi da loro come sottolineato da Pablo García Leyenda, Direttore Commerciale dei marchi Fiat, Jeep e Ram nel corso di una recente intervista. Tra i due modelli ci sono oltre 1.100 parti diverse.

Il dirigente di Stellantis ha dichiarato in proposito: “Ram Rampage un prodotto rinnovato e diverso dal Toro. E non è solo una questione di rinnovamento. Rampage è un prodotto sviluppato con un altro concetto, un’altra filosofia e con un altro marchio. Il design è già di per sé un differenziale molto importante. È un prodotto progettato fin dall’inizio per avere una grande possibilità di personalizzazione, sia nelle versioni Rebel, Laramie o R/T. Quello che cambia da una versione all’altra non è solo l’estetica: cambiano i motori, cambiano le sospensioni e cambia l’altezza da terra così che l’esperienza di guida è totalmente diversa in ogni versione. L’R/T è un SUV con un cassone. Il Rebel adotta un approccio più fuoristrada con altri angoli per la manovrabilità fuoristrada.

Inoltre Ram Rampage si distingue dalla Toro per il design, più aggressivo e muscoloso, e per le versioni, che offrono diverse personalizzazioni e prestazioni. La gamma è composta da tre varianti: la Rebel, con un look off-road e un motore diesel da 170 CV, la Laramie, con un’immagine più elegante e lo stesso motore diesel; e la R/T, con un’aria sportiva e un motore turbo benzina da 185 CV. La Rampage ha una lunghezza di 4,94 metri, una larghezza di 1,84 metri e un’altezza di 1,74 metri. La capacità di carico è di 650 kg e il volume della cassa è di 820 litri. La trazione è integrale con selettore di modalità di guida e il cambio è automatico a nove marce.

L’equipaggiamento della Rampage include elementi come i fari full led, il tetto panoramico, il quadro strumenti digitale da 7 pollici, il sistema multimediale Uconnect con schermo da 10 pollici e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless, il climatizzatore automatico bizona, il freno di stazionamento elettrico, il cruise control adattivo, il sistema di frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali e l’avviso di cambio di corsia. La Rampage si propone come una pick-up versatile e innovativa, capace di soddisfare le esigenze di mobilità urbana e fuoristrada. Il marchio Ram punta a conquistare una fetta del mercato delle camionette compatte, dove dovrà competere con modelli come la Ford Maverick e la Hyundai Santa Cruz.