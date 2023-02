Fiat Toro pronto a bissare il suo successo nel 2023 con una quota dell’80%

Nel corso del 2022 sono stati immatricolati nel mercato brasiliano 63.000 pickup medio compatti, di cui 49.600 Fiat Toro. Chiudono il podio Renault Oroch con 12.000 e Ford Maverick con 1.380. Con quasi l’80% di quota di questo mercato, il pick-up di Fiat dimostra di essere davvero un grande successo. Anche con l’arrivo della Chevrolet Montana, Toro dovrebbe continuare a guidare il segmento, poiché sarà l’unica a offrire un’opzione con motore diesel, come nel caso della versione Ranch, che Portal Hortolândia ha avuto l’opportunità di conoscere e valutare.

La gamma Fiat Toro 2023 conta cinque versioni, così distribuite: Endurance e Freedom con motore flex; Vulcano con motore diesel e flex e Ranch e Ultra con motori diesel. Come è possibile notare l’ampia varietà di opzioni, che si rivolgono a diversi tipi di pubblico, è sicuramente uno dei successi del modello e dovrebbe mantenere il modello “nuotando nel braccio”, un’espressione popolare per coloro che hanno un percorso libero davanti loro.

Il motore flex che equipaggia le versioni Endurance, Freedom e Volcano è turbocompresso con 185 cavalli e 270 Nm di coppia se alimentato a etanolo e cambio automatico a sei marce con trazione 4×2. Le versioni Volcano, Ranch e Ultra equipaggiate con un motore diesel da 170 cavalli, sempre con trazione 4×4, sono dotate di cambio automatico a nove marce della tedesca ZF.

Stellantis ha apportato alcune modifiche alla gamma Fiat Toro 2023, come il volante, che ha un look più sofisticato, e l’aggiornamento dell’iTPMS, un’indicazione individuale del pneumatico con bassa pressione che mostra esattamente quale pneumatico è sottogonfiato . Altra novità è l’aggiunta della Bandiera Fiat come etichetta sui sedili, che continua il design del marchio che appare anche nei piccoli dettagli.

Sul mercato dal 2016, va detto: Fiat Toro ha trasformato il mercato dei pickup in Brasile con il concept SUP, o Sport Utility Pick-up, che unisce il comfort e la maneggevolezza di un SUV alla forza, robustezza e praticità di un camioncino con capacità per cinque persone e una tonnellata di carico totale.

La gamma di Fiat Toro 2023 presenta una nuova capote con grinze forti, paraurti con bulbo integrato e il riposizionamento del marchio Fiat arriva al modello con il Logo Script sulla parte superiore del frontale e la Bandiera Fiat sulla nuova calandra anteriore, che ha diversi elementi al Ranch, conferendo ancora più esclusività alla versione valutata.

Nella fiancata spiccano i nuovi cerchi in lega leggera, esclusivi per ogni versione, la linea di cintura alta e gli ampi passaruota. Nella parte posteriore, l’apertura del coperchio è divisa in due parti, il che conferisce maggiore ergonomia all’uso.