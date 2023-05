Opel agli Electric Days a Roma: gamma 100% elettrica entro il 2028

Opel punta con decisione sulle auto elettriche, che copriranno la sua gamma prima della fatidica scadenza del 2035, posta dal parlamento europeo. La finestra delle vetture alimentate con gli e-fuel non sembra appassionare troppo i manager della casa tedesca. Il marchio del fulmine confermerà questa linea strategica agli Electric Days di Roma, in programma nei pressi del laghetto dell’EUR, dal 5 al 7 maggio prossimi.

La gamma Opel include già oggi dodici modelli elettrificati. Entro la fine dell’anno prossimo si prevede una versione a batteria di ogni modello del listino. Questo, in Europa, diventerà totalmente elettrico a partire dal 2028.

Il costruttore di Rüsselsheim è stato un precursore della mobilità “alla spina” nel Vecchio Continente, con l’Ampera (una sorta di ibrida plug-in ante litteram) e l’Ampera-e (100% elettrica). Ora Opel vira con decisione verso la mobilità totalmente “green”.

Le sfide Opel per il futuro

A Roma sarà esposta la Mokka Electric, SUV portato nella capitale in rappresentanza della gamma elettrificata del marchio, che vuole raggiungere al più presto l’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica. A breve giungerà sul mercato la versione full-electric della bestseller Astra. Stessa alimentazione ecologica avranno la Manta di nuova generazione e le eredi delle Opel Crossland e Insignia, che saranno proposte solo a trazione elettrica, quindi senza emissioni locali di CO2.

Per soddisfare al meglio le esigenze dell’utenza, Opel punta ad offrire autonomie fra i 500 e gli 800 chilometri, con una capacità di ricarica rapida di 32 chilometri al minuto. Se confermata, quest’ultima sarebbe la migliore in assoluto. Il rapporto del marchio con la clientela delle auto elettriche sembra felice: Opel Corsa-e e Mokka-e (entrambe premiate con il Volante d’Oro) sono da tempo dei bestseller. Ora si attende l’Astra-e a batteria, in versione cinque porte e Sports Tourer. La sua commercializzata è ormai dietro l’angolo.

Veicoli commerciali e giga-factory

Sul fronte dei veicoli commerciali leggeri, i clienti Opel hanno già accesso a una gamma completa di modelli elettrificati. Combo-e, Vivaro-e e Movano-e hanno un sistema di alimentazione a batteria, mentre il Vivaro-e Hydrogen propone una variante con tecnologia a celle a combustibile. Così le opzioni “green” non mancano neppure in questa line-up.

Grande l’impegno anche sul fronte dello sviluppo e della produzione di batterie ad alte prestazioni: Stellantis e Opel, insieme ai partner Total/Saft, hanno costituito la “Automotive Cells Company” (ACC), un joint venture di cui fa parte anche Mercedes-Benz, per creare un player globale nel settore. Presto a Kaiserslautern, nello stato federato della Renania-Palatinato, nascerà una vera e propria “giga-factory” dedicata alla produzione di moderne celle per batterie.