Opel e ADAC estendono la partnership nelle gare di rally elettriche

Un segnale forte per i rally tedeschi: anche prima dell’inizio della terza stagione, la prima coppa di rally monomarca elettrica al mondo (in precedenza l’ADAC Opel e-Rally Cup) prenderà il via con il nuovo nome ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe ” . Come il futuro di Opel, le attività motoristiche del marchio sono elettriche. Ecco perché il nome del nuovo sottomarchio sportivo GSe (Grand Sport electric) si trova ora anche nel titolo della serie da corsa elettrica. L’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” sarà ancora più internazionale nella stagione 2023: sono in programma un totale di otto eventi in quattro paesi (Germania, Francia, Austria, Svizzera). Inoltre, Opel e l’ADAC stanno estendendo il loro contratto per detenere la coppa monomarca elettrica in anticipo fino al 2024.

“Opel e l’ADAC hanno creato insieme la prima coppa rally monomarca elettrica al mondo. Questo spirito pionieristico ha lasciato un segno forte e importante nel rally internazionale. Continueremo e svilupperemo insieme l’innovativa serie da corsa, in linea con i nostri modelli di punta sportivi GSe e la nostra strategia di diventare un marchio completamente elettrico in Europa entro il 2028″, afferma Florian Huettl, CEO della casa tedesca.

La collaborazione tra la casa automobilistica di Rüsselsheim e il più grande club automobilistico europeo nel motorsport esiste da più di dieci anni e, oltre ai progetti di coppa monomarca di successo ADAC Opel Rallye Cup e ADAC Opel Electric Rally Cup, ha prodotto anche l’ADAC Opel Electric Rally Cup. Rally Junior Team, che è la seconda fase del programma di sviluppo di talenti congiunti, ha un track record impressionante. Nel 2022, il francese Laurent Pellier, l’anno prima del primo campione dell’ADAC Opel e-Rally Cup, ha celebrato la quinta vittoria del titolo per l’ADAC Opel Rally Junior Team nel FIA ​​Junior ERC Rally Championship (JERC) nella Corsa Rally4.

Uno dei numerosi punti salienti del calendario delle corse del 2023 è il finale di stagione al Rally dell’Europa centrale intorno a Passau, dove i partecipanti alla coppa nella loro Opel Corsa Rally Electric da 100 kW/136 CV elettrica a batteria nell’ambito del FIA World Rally Championship ospiteranno il finale di stagione. Allo stesso tempo, il Campione della Coppa 2022, il giovane Saarlander Timo Schulz , proverà a seguire le orme di Laurent Pellier nella Corsa Rally4 nel Campionato Europeo Junior.