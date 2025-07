Nuova DS N°8 protagonista del “Tour de Düsseldorf”, che si terrà il 5 e 6 luglio

Il prossimo fine settimana (4-6 luglio 2025), il centro storico di Düsseldorf si trasformerà nuovamente in una “Petit Paris”. Durante il tradizionale Festival de France, il capoluogo del Nord Reno-Vestfalia sarà all’insegna della musica, della cucina e dell’artigianato francese. Sabato (5 luglio 2025), circa 130 veicoli storici, esclusivamente di marchi francesi, intraprenderanno il “Tour de Düsseldorf”. DS Automobiles è ancora una volta partner ufficiale del rally di auto d’epoca francofilo e guiderà la gara con l’unica auto non d’epoca in gara: la nuova DS N°8 (si pronuncia “DS Numero Otto”). Quest’auto sarà inoltre presentata insieme alla DS N°4 ridisegnata in Burgplatz ai circa 100.000 visitatori della “Grande Fête Française”.

Oltre alla DS N°8, al France Festival verrà presentata al pubblico anche la DS N°4

“Siamo lieti di sostenere ancora una volta il ‘Tour de Düsseldorf’, evento di importanza nazionale, e di poter presentare i nostri modelli in occasione di questo meraviglioso evento”, ha commentato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germania, nonché responsabile del marchio DS Automobiles. “Non vedo l’ora di vedere la storica DS in azione. Proprio come le sue antenate, la nuova DS N°8 incarna perfettamente l’arte del viaggio francese, di cui noi di DS Automobiles siamo profondamente convinti. Il nostro nuovo modello di punta è elegante, confortevole, completamente elettrico e con un’autonomia adatta ai lunghi viaggi. Con la nostra N°4, recentemente rinnovata, trasferiamo queste caratteristiche alla classe compatta.”

DS Automobiles presenterà la nuova DS N°8, che guiderà il percorso di circa 120 chilometri. L’innovazione incontra la tradizione: il nuovo modello di punta del marchio premium parigino guiderà il convoglio di circa 130 auto d’epoca francesi attraverso la Renania, completamente elettrico e quindi a zero emissioni locali. Inoltre, una N°8 sarà esposta a Burgplatz.

La DS N°8 coniuga un design all’avanguardia con interni lussuosi, dotazioni di comfort di alta qualità e un’autonomia elettrica fino a 750 chilometri [Consumo energetico DS N°8 AWD Long Range: 17,4 kWh/100 km; Emissioni di CO₂: 0 g/km; Classe di CO₂: A*]. Il modello di punta di DS Automobiles è stato progettato presso il DS Design Studio di Parigi ed è prodotto interamente in Europa, dai materiali degli interni come pelle e Alcantara al motore elettrico e alla batteria.

Il secondo modello, che il marchio premium parigino presenta nell’ambito del “Tour de Düsseldorf”, offre la scelta tra tre tecnologie di propulsione: la nuova DS N°4 è disponibile come 100% elettrica [ consumo energetico 15,0-15,1 kWh/100 km; emissioni di CO2 0 g/km; classe di CO2: A* ], come ibrida [ consumo di carburante 5,2 l/100 km; emissioni di CO2 117-118 g/km; classe di CO2: D* ] e come ibrida plug-in [ consumo di energia (ponderato): 13,2-13,3 kWh/100 km più 3,0-3,1 l/100 km; emissioni di CO2 60-61 g/km Classe di CO2: B; con batteria scarica: consumo di carburante 6,2-6,3 l/100 km; classe di CO2: E*].

La DS N°4 è l’erede della DS 4. La combinazione tra il savoir-faire del lusso parigino e la precisione tedesca rimane invariata: l’elegante berlina compatta è stata progettata a Parigi e viene prodotta a Rüsselsheim: “Progettata a Parigi, realizzata in Germania”. Con la 22a edizione del rally di auto d’epoca, la partnership tra DS Automobiles e Destination Düsseldorf, l’organizzatore del “Tour de Düsseldorf”, entra nel suo quarto anno consecutivo.