Linda Jackson, CEO di Peugeot, chiude la porta agli “e-fuel”

In un’intervista a Business Insider, Linda Jackson, CEO di Peugeot, assicura che il cambiamento europeo sugli e-fuel non cambierà la strategia del marchio del leone. “Ovviamente ci sono molti interessi, ma la nostra strategia è quella che la Commissione Europea ha sempre promosso, l’elettrificazione”, ha affermato Linda Jackson.

Gli e-fuel non interessano a Peugeot che punta sulle auto elettriche come conferma il suo CEO

“Questo fa parte di Stellantis. Siamo ormai avviati sulla strada dell’elettrificazione e stiamo davvero andando avanti con il lancio dei veicoli elettrici”. In effetti, Peugeot è uno dei marchi che ha avanzato la fine delle auto a combustione. Dal 2025 tutti i suoi veicoli avranno una versione elettrica e dal 2030 tutte le sue vendite saranno di questo tipo di auto.

Inoltre sottolinea che forse per l’industria automobilistica tedesca gli e-fuel possono essere molto più interessanti, ma che ” non cambieremo la nostra strategia. Questo è dove siamo al momento perché ovviamente dobbiamo tutti percorrere questa strada per rispettare la riduzione delle emissioni di CO₂”.

Tuttavia, sebbene il suo fermo impegno sia l’elettrificazione, comprende che i mercati si evolvono e che in alcuni segmenti e mercati l’utilizzo di biocarburanti potrebbe avere senso. “Sappiamo che ogni mercato è diverso, ma il nostro obiettivo in questo momento è l’elettrificazione e i veicoli elettrici. Ecco dove siamo in questo momento” ha detto il numero uno di Peugeot.

L’amministratore delegato di Peugeot assicura che una delle chiavi dell’impegno di Stellantis in ogni Paese è garantire il controllo nella filiera verticale del gruppo. In altre parole devono controllare tutte le parti che fanno parte di un’auto elettrica, come le batterie. Ecco perché stanno aprendo gigafabbriche in Francia, Italia e Germania. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito del futuro relativo alla casa automobilistica del Leone su cui il gruppo Stellantis punta forte per crescere ancora a livello globale.