Jeep Avenger, Recon e Wagoneer S: ecco cosa accadrà nel 2023

Il 2023 sarà un anno davvero ricco di novità per Jeep. La casa automobilistica americana ha già fornito un’anteprima di quello che accadrà il prossimo anno alla sua gamma in occasione del Jeep 4xe Day di inizio settembre. Quel giorno infatti sono state anticipate alcune delle novità che vedremo nei prossimi anni nella gamma del produttore statunitense che fa parte del gruppo Stellantis.

Jeep Avenger, Recon e Wagoneer S: ecco tutte le novità che vedremo nel corso del 2023

Innanzi tutto agli inizi del prossimo anno avverrà lo sbarco in concessionaria di Jeep Avenger. Il SUV compatto della casa americana dopo essere stato anticipato da alcune immagini ufficiali agli inizi dello scorso mese di settembre sarà presentato in pompa magna al Salone dell’auto di Parigi 2022 che inizierà la settimana prossima.

Si apriranno gli ordini e a novembre partirà la produzione. Le prime unità saranno consegnate agli inizi del 2023 e sempre ad inizio anno ci saranno i primi porte aperte nelle concessionarie in occasione delle quali ci sarà il primo contatto del nuovo SUV con i clienti.

Questa però non sarà l’unica novità di Jeep nel 2023. Infatti sempre nel corso del prossimo anno dovrebbe avvenire il debutto di Jeep Recon. Ci riferiamo al fuoristrada elettrico mostrato con le prime immagini ufficiali nel corso del 4xe day. Questo modello dapprima debutterà negli Stati Uniti mentre in Europa dovrebbe arrivare solo nel 2024.

Infine sempre nel 2023 dovrebbe essere svelato il design della nuova Jeep Wagoneer S, altra vettura elettrica anticipata a settembre che però per il momento è stata mostrata solo in versione concept car.

Il prossimo anno invece dovremo conoscere quello che sarà il design della versione di produzione che però inizierà ad essere commercializzata in Nord America solo a partire dal 2024 mentre in Europa dovremo aspettare qualche mese in più per il suo debutto. Vedremo dunque in proposito cos’altro emergerà nel corso di questi ultimi mesi del 2022.

