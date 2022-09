Jeep Wagoneer S: ufficiale la versione elettrica con 650 km di autonomia

Come parte della sua strategia di elettrificazione, il marchio Jeep ha presentato oggi la nuova Jeep Wagoneer S. Questo SUV di grandi dimensioni di fascia alta 100% elettrico introduce un nuovo design e beneficia di una ampia autonomia. Ecco le prime informazioni sulla sua scheda tecnica e sulla sua data di uscita.

Ecco la nuova Jeep Wagoneer S versione elettrica al 100 per cento del maxi SUV

Presumibilmente rivolta alle famiglie, questa Jeep Wagoneer S è l’esatto opposto della Recon. Adotta un design meno aggressivo, contraddistinto da una griglia luminosa all’estremità del cofano, e da una scritta che ne richiama il nome. Aerodinamica, la sua silhouette è piuttosto inclinata verso la parte posteriore, così da evocare il tipico taglio da SUV. Una striscia cromata corre lungo tutto il tetto, ma anche nella parte inferiore delle portiere.

La nuova Jeep Wagoneer S è l’unico modello elettrico per il quale Jeep dettaglia la scheda tecnica. Apprendiamo in particolare che il SUV ha una potenza di 600 cavalli, che dovrebbe consentirgli di accelerare da 0 a 96 km/h in “circa 3,5 secondi” secondo il produttore. L’autonomia, nel frattempo, dovrebbe aggirarsi intorno ai 645 chilometri con una singola carica.

Anche se questa nuova Jeep Wagoneer S sembra più destinata ai lunghi viaggi in famiglia, secondo il produttore ha capacità anche per la guida fuoristrada. Jeep sostiene che questo SUV ha una “gestione all-terrain”, senza aggiungere altro. Dobbiamo quindi attendere l’uscita del Wagoneer S per scoprire di cosa è veramente capace.

L’auto sarà presentata nel 2023, la nuova Jeep Wagoneer S sarà riservata principalmente al mercato nordamericano. Le prenotazioni si apriranno all’inizio del 2023 negli Stati Uniti, prima che la produzione inizi nel 2024. Il SUV elettrico verrà quindi lanciato in Europa, ma non viene specificata una data di uscita nel Vecchio Continente. Vedremo dunque a proposito di questo modello quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi da Jeep.