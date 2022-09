Jeep Recon: la Wrangler diventa elettrica

Giovedì Jeep ha rivelato i suoi piani di elettrificazione, annunciando uno sforzo ad ampio raggio per elettrificare la sua gamma e lanciare una serie di offerte completamente elettriche. Tra le novità annunciate oggi anche un piccolo ed inedito SUV dalle forme squadrate chiamato Jeep Recon.

Ecco le prime immagini del nuovo fuoristrada elettrico Jeep Recon

Il SUV, mostrato qui sotto forma di concept, prenderà spunto dalla Wrangler per conquistare i fan più accaniti di Jeep. Le porte e il parabrezza saranno rimovibili, come sull’attuale Wrangler, e un tettuccio elettrico che si apre con un solo tocco dovrebbe fornire l’esperienza all’aria aperta a cui i proprietari di Jeep sono abituati.

La Recon offrirà anche la tecnologia “e-locker” per emulare i differenziali di bloccaggio, un sistema di trazione Selec-Terrain con modalità di guida multiple, protezioni sottoscocca e pneumatici fuoristrada. Basato su un tipo di crossover più convenzionale e sulle modalità di guida automatiche, le offerte della Jeep Recon sembrano un po’ più in linea con gli allestimenti TrailHawk delle Jeep tradizionali di quanto non facciano con quelle della semplice Wrangler.

Ovviamente non sappiamo quanto di questo concept rimarrà nel modello di produzione che dovrebbe venire rivelato l’anno prossimo. Ricordiamo che già nel 2023 si dovrebbero aprire gli ordini ma la produzione di questo nuovo fuoristrada, che sarà venduto anche in Europa, non inizierà prima del 2024. La Jeep EV sarà disponibile in tutto il mondo.

Come il leggendario Wrangler, Jeep Recon è in grado di attraversare il temuto Rubicon Trail, secondo quanto anticipato da Jeep. Lungo il percorso, il guidatore può aprire il tetto con un solo pulsante, quindi rimuovere le portiere e i finestrini per la massima libertà. È ancora presto per conoscere le specifiche tecniche di questo SUV come potenza e autonomia. La Jeep Recon sarà presentata ufficialmente al pubblico il prossimo anno.

