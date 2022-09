Ferrari GT Tour Women’s Edition: supercar in rosa a Ibiza

Si avvicina l’appuntamento con il Ferrari GT Tour Women’s Edition, che andrà in scena sulle strade di Ibiza dal 30 settembre al 2 ottobre 2022. Un’evento speciale, tutto al femminile, nel segno della bellezza, del turismo, delle emozioni e del piacere di guida. Gli equipaggi del gentil sesso vivranno un’esperienza unica, a bordo delle supercar e delle granturismo del “cavallino rampante”, nella magnifica isola delle Baleari, in Spagna, tra paesaggi mozzafiato e splendide spiagge. Il tutto arricchito dalla bontà della cucina locale, con le sue deliziose pietanze.

Di solito si pensa alle Ferrari come auto da uomini, ma non sono poche le donne che hanno in garage un’auto sportiva di Maranello. Spesso si tratta di ottime guidatrici, capaci di gestire al meglio la potenza dei loro gioielli a quattro ruote. Si potrebbe pensare che le loro scelte si orientino sulle Portofino o sulla Roma, più intonate al clima della Dolce Vita, ma anche gli altri modelli hanno le loro clienti. Mi è capitato di vedere alcuni equipaggi femminili a bordo di magnifiche Ferrari LaFerrari. Nulla di cui stupirsi: è un fatto assolutamente naturale. A volte, poi, le donne hanno doti di controllo superiori a quelle di molti uomini.

Il Ferrari GT Tour Women’s Edition si preannuncia come un raduno estremamente piacevole, nel segno dello stile. Fra le tappe, il lungomare di Cala Moli e la casa sulla spiaggia El Silencio, fonte di ispirazione per i creativi di tutto il mondo. Qui gli equipaggi in rosa faranno tappa il primo giorno. Il Nobu Hotel Ibiza Bay sarà la base operativa. Nel secondo giorno è previsto un giro panoramico su strada, nel nord dell’isola, con escursione a Los Enamorados, nel romantico porto di Portinatx. Poi la terza e conclusiva tappa, a Fincadelica, una tenuta da sogno che susciterà grandi emozioni nelle protagoniste del Ferrari GT Tour Women’s Edition 2022.

Fonte | Ferrari

Foto | Profilo Facebook Ferrari