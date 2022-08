Alfa Romeo B-SUV: ecco tutto quello che sappiamo

Alfa Romeo B-SUV non ha ancora un nome ufficiale. L’unica cosa che sappiamo con certezza in proposito è che non si chiamerà Brennero. Questo nome, che ha girato a lungo a proposito di questo modello, è stato smentito ufficialmente dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato.

Ecco cosa sappiamo fino ad ora di Alfa Romeo B-SUV

Questo modello sarà la prossima grande novità che arricchirà la gamma della casa automobilistica del Biscione, non considerando la concept dell’auto sportiva che il marchio milanese mostrerà all’inizio del prossimo anno.

Alfa Romeo B-SUV sarà svelato probabilmente nella seconda metà del prossimo anno, forse però solo con qualche immagine teaser. Il suo debutto vero e proprio dovrebbe avvenire nel mese di marzo del 2024 mentre il SUV dovrebbe arrivare sul mercato agli inizi del 2024. La vettura sarà prodotta a Tychy in Polonia nello stesso stabilimento di Stellantis da cui proverranno anche Jeep B-SUV e Fiat B-SUV.

Alfa Romeo B-SUV disporrà della stessa piattaforma degli altri due SUV compatti che lo precederanno e dunque si tratterà della CMP. La nuova vettura del Biscione sarà la prima auto completamente elettrica a far parte della gamma dello storico brand premium di Stellantis. L’auto avrà anche versioni con motori a combustione ma fin da subito sarà proposta sul mercato anche in versione a zero emissioni.

Il futuro modello di Alfa Romeo sarà la nuova entry level della gamma della casa automobilistica di Jean-Philippe Imparato con una lunghezza tra i 420 e i 430 cm. Questo modello è considerato fondamentale per aumentare notevolmente le vendite del marchio premium di Stellantis in particolar modo in Europa.

Il SUV sarà comunque commercializzato in quasi tutto il mondo avendo le potenzialità per essere una vera e propria auto globale. Quanto al design, questo modello sarà il primo ad essere disegnato da zero dal nuovo capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos dato che Tonale invece era una eredità della vecchia gestione.

C’è quindi grande curiosità di sapere come sarà questa vettura dato che molto probabilmente il suo look ispirerà anche le future produzioni del marchio. Di certo non tradirà le attese e le speranze dei numerosi fan del Biscione in quanto punterà sulla sportività e su tutte le altre caratteristiche che da sempre fanno parte del DNA di Alfa Romeo. Di certo sarà il B-SUV più lussuoso tra quelli che fanno parte dei brand di Stellantis insieme a DS 3 Crossback.

