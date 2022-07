Alfa Romeo Brennero: quando sapremo qualcosa sul B-SUV?

Alfa Romeo Brennero dovrebbe essere il nome del prossimo modello ad arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione, dopo Alfa Romeo Tonale che è stato ufficialmente presentato lo scorso mese di febbraio dopo quasi 3 anni dal lancio della concept car. Questo modello è particolarmente atteso in quanto con il suo arrivo lo storico marchio milanese torna in un segmento di mercato tra i più popolari in questo momento in Europa e non solo.

Ecco cosa sappiamo e quando arriveranno nuove notizie su Alfa Romeo Brennero

A proposito di Alfa Romeo Brennero, entro fine anno dovrebbe essere ufficializzato il nome che al momento non è stato ancora confermato anche se ormai tutti quando parlano di questo SUV utilizzano questo nome a volte anche tra gli stessi dirigenti del Biscione. Per quanto riguarda il suo debutto, qualcuno ipotizza che possa avvenire a fine 2023, altri invece pensano che bisognerà aspettare il primo trimestre del 2024. Quello che è sicuro è che a prescindere da quando sarà presentato la sua commercializzazione avverrà nel 2024.

Nello stesso anno, non sappiamo se in contemporanea o in un secondo momento dovrebbe avvenire anche la presentazione della versione completamente elettrica. Questa sarà la prima auto a zero emissioni nella storia della casa automobilistica del Biscione e questo ovviamente fa aumentare l’attesa di appassionati e addetti ai lavori curiosi di sapere come sarà questo veicolo.

Quello che in tanti si domandano in questo momento è quando avremo notizie più precise su questo veicolo. Di Alfa Romeo Brennero infatti si sa ben poco. Sarà un SUV compatto, il primo modello di Alfa Romeo su piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA. La sua produzione avverrà al di fuori dei confini italiani. Sarà la Polonia il paese scelto per la sua produzione che avverrà precisamente presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia da dove nei prossimi anni usciranno altri due SUV di segmento B di Fiat e Jeep.

La cosa che stupisce è che fino a questo momento non vi sono stati avvistamenti del prototipo camuffato di questo veicolo. Questo significa che o gli ingegneri di Alfa Romeo sono stati fino ad ora molto bravi a non farsi mai beccare in strada o che lo sviluppo del nuovo modello non è ancora giunto al punto di effettuare test in strada. Questa seconda ipotesi sembra la più probabile e dunque ci fa propendere per un debutto del veicolo non nel 2023 ma molto più probabilmente nel corso della prima metà del 2024.

Grazie ad Alfa Romeo Brennero le vendite del Biscione dovrebbero subire una vera e propria impennata. In base a voci trapelate dalla Polonia il modello infatti sarà prodotto in circa 100 mila unità all’anno. Si tratta di numeri doppi rispetto a quelle che sono le previsioni relative ad esempio ad Alfa Romeo Tonale. Questo fa capire il motivo per cui questo SUV è cosi atteso.

Gran parte del futuro della casa automobilistica milanese infatti dipenderà dal suo successo commerciale così come da quello di Tonale e anche delle future generazioni di Giulia e Stelvio. Se le vendite di questi 4 modelli andranno secondo previsioni allora ci sarà spazio in futuro per tanti nuovi modelli che potrebbero cambiare totalmente il volto del brand premium di Stellantis che punta a diventare un vero e proprio marchio globale che come anticipato da un suo dirigente in futuro punterà più sulla razionalità che sull’emotività.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Stelvio: Il SUV del Biscione offerto in promozione a 349 euro al mese con furto e incendio ed estensione garanzia a luglio