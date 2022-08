Alfa Romeo Tonale PHEV: la top di gamma avvistata di nuovo [Foto spia]

Alfa Romeo Tonale PHEV è stato nuovamente immortalato in una serie di foto spia pubblicate nei minuti scorsi su Facebook da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit.

Si tratta precisamente del prototipo della versione top di gamma con motore ibrido plug in da 275 cavalli e trazione integrale Q4 che sarà prodotto sempre presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Campania a partire dal prossimo mese di ottobre e che debutterà nel corso di novembre, come confermato nelle scorse settimane dal numero uno dello storico marchio del Biscione, il CEO Jean Philippe Imparato.

Nuove immagini spia per il prototipo del SUV Alfa Romeo Tonale PHEV

Alfa Romeo Tonale PHEV sarà la versione top di gamma del recente SUV di Alfa Romeo che come sappiamo è stato ufficialmente presentato lo scorso 8 febbraio ad Arese ed è arrivato in concessionaria nel secondo week end di giugno. Il modello del Biscione alla fine di luglio aveva già ottenuto oltre 14 mila ordini.

Le immagini mostrano che il SUV in questa versione differisce dalle altre solo per la presenza del classico sportellino per la ricarica. Con Alfa Romeo Tonale PHEV le vendite del modello del brand premium del gruppo Stellantis dovrebbero subire un’altra impennata. Infatti questo modello sebbene sarà il più costosa della gamma, si candida a diventare in breve tempo il più venduto in assoluto a livello globale.

Alfa Romeo Tonale PHEV dovrebbe completare la gamma del nuovo SUV di segmento C. Questo in quanto al momento l’eventuale arrivo di una versione Quadrifoglio sembra una remota possibilità sebbene Imparato non lo abbia escluso del tutto.

Molto dipenderà da come andranno le cose a livello di vendita per il SUV. Qualora Tonale dovesse risultare un vero e proprio successo commerciale, allora non possiamo escludere l’arrivo della Quadrifoglio ma di certo la cosa non si verificherà tanto presto. Per il momento dunque ci si dovrà consolare con l’arrivo della Alfa Romeo Tonale ibrida plug-in che però a livello di allestimenti, potenza etc. promette molto ma molto bene.

