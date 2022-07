Alfa Romeo Tonale: ecco quando arriva in Cina e negli USA

Alfa Romeo Tonale si sta comportando bene in Europa in questo avvio di commercializzazione del SUV che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe superato quota 5 mila ordini. Questo modello presentato lo scorso mese di febbraio, è considerato fondamentale per il rilancio della casa automobilistica del Biscione e la crescita delle sue immatricolazioni.

Ecco quando dovrebbe avvenire il lancio di Alfa Romeo Tonale in Cina e Stati Uniti

Del resto il CEO di Alfa Romeo è stato piuttosto chiaro, si aspetta 20 mila immatricolazioni nel 2022 e circa 45 mila il prossimo anno. Questi numeri sembrano sicuramente alla portata di Alfa Romeo Tonale che ha attirato le attenzioni del grande pubblico fin dal giorno della sua presentazione.

Un momento importante per questo modello e anche per capire se davvero questa vettura potrà essere considerata alla stregua di un vero e proprio successo commerciale è il suo debutto in mercati chiave quali Stati Uniti e Cina.

Si tratta de resto di due paesi chiave per il rilancio di Alfa Romeo nel segmento premium del mercato auto. Del resto abbiamo detto che per Carlos Tavares e Jean Philippe Imparato, lo storico marchio milanese rappresenta l’unico brand premium globale del gruppo automobilistico. Infatti DS Automobiles e Lancia saranno per il momento commercializzati solo in Europa.

Per quanto riguarda il debutto di Alfa Romeo Tonale in Cina e Stati Uniti, Imparato nelle scorse settimane ha anticipato l’arrivo di questo SUV in quei mercati tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Vedremo dunque quali novità trapeleranno nelle prossime settimane a proposito dell’arrivo della vettura di Alfa Romeo in quei paesi e quali saranno le differenze di gamma rispetto all’Europa.

Ad esempio negli USA Tonale deve fare i conti con la presenza della nuova Dodge Hornet che sarà svelata il mese prossimo e che rappresenta il suo “clone”. Di certo tra i due modelli ci saranno differenze importanti di allestimento, materiali e gamma dei motori.

Nel frattempo nel mondo dei motori cresce la curiosità di capire come Alfa Romeo Tonale sarà accolto in questi due mercati chiave nel corso dei prossimi mesi.

