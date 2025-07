Leasys premiata ai Business Motoring Awards 2025

Leasys UK, fornitore leader nel leasing operativo multimarca, ha ricevuto il riconoscimento Highly Commended nella categoria Best Leasing Company ai prestigiosi Business Motoring Awards 2025. I Business Motoring Awards, che mettono in luce i leader di mercato nel settore delle PMI, sono giunti alla loro undicesima edizione. Giudicati da una giuria indipendente di esperti del settore automobilistico, i premi annuali celebrano i prodotti e i servizi che si distinguono come “i migliori della categoria” in questo mercato altamente competitivo.

Leasys UK riceve una menzione speciale nella categoria Miglior Società di Leasing ai Business Motoring Awards 2025

Per gli Awards 2025, la giuria ha premiato Leasys UK per il suo impegno nel supportare le PMI attraverso un servizio clienti di eccellenza e una vasta gamma di prodotti e servizi innovativi. Offrendo condizioni di leasing altamente competitive per il noleggio a medio e lungo termine, oltre a una gamma pluripremiata di auto e furgoni, Leasys UK si è ormai guadagnata una reputazione invidiabile nel settore del leasing.

Shane Coomber, Amministratore Delegato di Leasys UK, ha commentato: ” Siamo incredibilmente orgogliosi di aver ricevuto una menzione speciale ai Business Motoring Awards di quest’anno. Essendo uno degli eventi più prestigiosi del settore, essere riconosciuti in questo modo dai suoi giudici esperti è un enorme traguardo. È anche un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno nell’offrire le migliori soluzioni di leasing e il miglior servizio clienti a tutti i nostri clienti. E intendiamo continuare a migliorare ulteriormente questo impegno, poiché nel corso del prossimo anno amplieremo il nostro portafoglio di soluzioni di mobilità, continuando a rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti ” .

Grazie al suo approccio multimarca, l’esperienza del cliente è un obiettivo fondamentale per Leasys UK. Oltre alla gestione dei veicoli, Leasys UK continua a stringere partnership che migliorano l’esperienza del cliente. L’azienda fornisce inoltre soluzioni coerenti e trasparenti per i marchi Stellantis, garantendo un punto di contatto unico per un’esperienza cliente fluida e senza interruzioni. Tutto ciò è frutto dell’ambizione di Leasys di fornire soluzioni efficienti ed efficaci che coprano l’intero spettro delle esigenze di mobilità.