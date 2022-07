Nuova Dodge Hornet: il prototipo avvistato di nuovo

Dagli USA arrivano nuove foto spia della nuova Dodge Hornet. Ancora una volta è stato avvistato il prototipo camuffato del modello come si evince dalle foto pubblicate dal sito CNET. Il luogo in cui il veicolo è stato immortalato dovrebbe essere Los Angeles. Come sappiamo questo modello è fondamentalmente il clone di Alfa Romeo Tonale.

Nuove foto spia per la nuova Dodge Hornet

La nuova Dodge Hornet sarà prodotta a Pomigliano e sarà molto simile ad Alfa Romeo Tonale. Questo SUV compatto sarà venduto solo ed esclusivamente in Nord America. Si differenzierà dal SUV di Alfa Romeo per una diversa mascherina e logo e per l’utilizzo di materiali diversi al suo interno. All’inizio di quest’anno, il CEO di Dodge Tim Kuniskis ha dichiarato che la nuova generazione di Hornet debutterà ad agosto alla Woodward Dream Cruise, confermando anche che sarà offerta con un propulsore ibrido plug-in.

Dovrebbe essere la stessa configurazione della Tonale, che ha un motore a quattro cilindri turbo da 1,3 litri abbinato a un motore elettrico per un totale di 275 cavalli. Resta da vedere se l’Hornet sarà disponibile anche con il motore turbo da 2,0 litri della Tonale.

Ne sapremo di più sulla futura Dodge Hornet nei prossimi mesi. Dovrebbe infatti ormai mancare davvero poco al suo debutto e non possiamo escludere che nel frattempo nuovi particolari possano emergere a proposito di questo veicolo che rappresenterà una delle novità più importanti di Dodge in questo 2022. Vedremo dunque cos’altro sapremo a proposito di questo modello.

